Seis condenados en Salto por planear asalto a fiesta, incluido edil del FA y su pareja

La Justicia condenó por proceso abreviado a seis involucrados por la planificación de una rapiña a una fiesta en Salto, según informó Fiscalía.

Entre los sentenciados, se encuentra un edil del Frente Amplio, que recibió una pena de 12 meses, con “tres de prisión efectiva y nueve de libertad a prueba con tres meses de prisión nocturna y cuatro meses de trabajos comunitarios”.

Su pareja “fue condenada por asociación para delinquir agravada, ya que fue la promotora, con una pena de 16 meses (10 de efectiva y seis de libertad a prueba)”.

Además, según detalló el Ministerio Público, otra pareja fue sentenciada: un hombre a 16 meses (ocho de efectiva y ocho de libertad a prueba)”, y una mujer a 10 meses de libertad a prueba.

Por último, Fiscalía indicó que dos adolescentes fueron condenados a seis meses de libertad a prueba “por infracciones graves tipificadas en la ley penal como delitos de asociación para delinquir, receptación y porte de arma”.

