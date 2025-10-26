Policiales

Mujer brasileña denuncia robo de US$ 105.000 y $ 800.000 en apartamento en Punta del Este

Una mujer entrada en edad, de nacionalidad brasileña, denunció el hurto de una importante suma de dinero este domingo en Punta del Este.

Según informó la Jefatura de Maldonado, la denuncia ingresó luego de que la víctima notara el faltante de dinero en el cofre ubicado en su domicilio de la Rambla Doctor Claudio Williman.

Tras la denuncia, personal del Área de Investigaciones de Zona Operacional II concurrió al lugar, donde la víctima manifestó que su apartamento se encuentra en obras, por lo que vive transitoriamente en un hotel. En tal sentido, informó que al mudarse fue la última vez que notó la presencia del dinero dentro de la caja fuerte. Sin embargo, este domingo, notó el faltante de US$ 105.000 y $ 800.000. Sin embargo, en el mismo lugar los ladrones no se llevaron 160.000 reales.

Por otro lado, la mujer sostuvo que ella es la única persona que posee la contraseña y la llave del cofre, y que incluso no se encontraron daños ni signos de forzamiento.

Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente y el caso se encuentra en investigación.

