Salto: detuvieron a edil frenteamplista por presunto plan para asaltar una fiesta

Siete personas fueron detenidas en el departamento de Salto en el marco de la investigación por un presunto plan para asaltar una fiesta de Halloween, informó El País y confirmó Montevideo Portal.

Según trascendió, entre los detenidos se encuentra el edil frenteamplista Álvaro Godoy y su pareja.

Según detalló Subrayado, el operativo comenzó el sábado de mañana tras un trabajo de inteligencia encabezado por personal de Investigaciones y de la Brigada Departamental Antidrogas. En tal sentido, la Policía realizó varios allanamientos simultáneos que permitieron detener a los sospechosos antes de que se concretara el delito.

Cuatro de los detenidos —todos con antecedentes penales y provenientes de Montevideo— fueron capturados en una vivienda ubicada en las Termas del Daymán, donde se alojaban y habrían ultimado detalles del plan. En el lugar se incautaron armas de fuego y municiones.

En paralelo, fue arrestado Godoy, quien circulaba en su automóvil por el centro de la ciudad, y su pareja, detenida en su domicilio. De acuerdo con la investigación, ambos habrían alojado a los cuatro hombres en Daymán y mantenían vínculos con el evento en el que se pretendía asaltarlo.

El objetivo del grupo era asaltar un baile de Halloween organizado en el Salto Polo Club, que contaba con más de 3.000 entradas vendidas. Pese a las detenciones, la fiesta se realizó con normalidad este sábado por la noche.

Todos los implicados fueron conducidos a la Fiscalía de turno de Salto y posteriormente al Juzgado Penal, donde deberán declarar nuevamente en las próximas horas.

