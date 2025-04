Sector de Ojeda instó a que ministra de Vivienda renuncie por polémica sobre su casa

Política

La bancada parlamentaria del sector Unir para Crecer, del Partido Colorado, manifestó que la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, debería renunciar a su cargo luego de reconocer que no regularizó las construcciones de su casa y de sus hijos en un terreno de su propiedad.

“Tuve muchísimas prioridades, entre ellas ayudar a mis hijos. Quiero agradecerle a Nacho Álvarez, porque cuando me llamó me parecía lo más natural lo que me había pasado y no dimensioné que no había pagado un impuesto”, expresó la ministra en rueda de prensa.

Así, para el sector que integran figuras como Andrés Ojeda o Robert Silva, este hecho “no se trata de una omisión menor ni de un error administrativo”. “Es una falta grave, ética y política”, enfatiza en un comunicado difundido en la noche de este martes.

“Quien tiene la responsabilidad de garantizar viviendas dignas y en regla no puede elegir vivir al margen de la normativa. Si la autoridad máxima en la materia decide ignorar las leyes, pierde legitimidad para exigir su cumplimiento al resto de la ciudadanía”, añade la misiva.

En tal sentido, insisten en que “no puede haber dos legalidades” para los ciudadanos “comunes” y los jerarcas de gobierno. “El servicio público se basa en el ejemplo, en la coherencia y en el respeto a las normas”, sostienen.

“Por la dignidad del cargo, por respeto a quienes sí cumplen, y para preservar la confianza en las instituciones, la ministra debe asumir su responsabilidad y renunciar. Y si no lo hace, promoveremos su interpelación”, finaliza el comunicado.

Desde el Partido Nacional también se incentivó la interpelación de la secretaria de Estado: “Si no renuncia antes, la llamaremos a interpelación”, tuiteó la senadora Graciela Bianchi.

Desde el Frente Amplio, en tanto, salieron a respaldar a la jerarca: “Cecilia es una mujer solidaria y transparente como pocas. No nació en cuna de oro. Ella se desvive por los más humildes. Le tocó ser madre muy joven y criar sola a sus hijos y sus nietos”, replicó el senador Daniel Caggiani en su cuenta de X.

