Política

“En su momento no fue prioridad”: la razón por la que Cairo no regularizó construcciones

La ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, volvió a referirse al hecho de que nunca regularizó las cuatro viviendas ni el contenedor de su terreno en Pajas Blancas porque tuvo “muchas prioridades” y agradeció al periodista Ignacio Álvarez por haberle “advertido” sobre la situación, que no había considerado “grave” y se comprometió a solucionarla.

La jerarca recibió a la prensa en su terreno baldío, donde están las viviendas de sus tres hijos y un contenedor que pertenece a la compañera de su expareja, a quien considera “una hermana”.

“Tuve muchísimas prioridades, entre ellas ayudar a mis hijos. Quiero agradecerle a Nacho Álvarez, porque cuando me llamó me parecía lo más natural lo que me había pasado y no dimensioné que no había pagado un impuesto”, expresó la ministra en rueda de prensa.

Cairo aseguró que “aprendió a poner bloques”. “Hice, como muchos uruguayos, fui construyendo cada uno de los espacios como podía. Con las dificultades que tiene el poder, que a veces es una pieza, después agrandás”, dijo Cairo.

La ministra dijo que comentó la situación con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y que le dijo que “iba a tener que solucionarla”. “Así como también hablé con todos los compañeros, porque yo soy militante. Asumo las responsabilidades”, dijo.

“No le robé a nadie”, se defendió la ministra, y sostuvo que no consideró renunciar, como pidió la senadora blanca Graciela Bianchi, porque no cometió “ningún delito” y tiene una “deuda que va a pagar”.

“No me quedé con nada de nadie. Seguro en política hay gente que tiene deudas, que tiene que regularizar”, indicó Cairo, y agregó: “Nacho me hizo abrir los ojos, que hay una parte que no hice que hay que hacer”.

“Acá estoy mostrándole mi honestidad. Mi casa es de chapa. Todo lo que haga del Ministerio de Vivienda es para ayudar a los más jodidos. Crie a mis tres hijos como pude, quedarme no me quedé con nada”, planteó.

Cairo sí pagó la Contribución del terreno, que tiene un valor de tres cuotas de $ 1.700 al año.

“Vivo en un barrio trabajador y acá me voy a quedar. Quizás, todos los que vivimos acá hemos construido de a poquito”, expresó. Según Cairo, no regularizó las viviendas de su terreno para “ayudar a su familia para que tuviera un lugar”.

“Entiendo ahora que tengo que regularizar la situación. Disculpas, me equivoqué, no cometí delito y lo voy a pagar”, dijo la ministra. “En su momento no fue prioridad y lo reconozco. Visto el cargo que tengo, lo tengo que regularizar”, agregó.