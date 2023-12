Sartori presentó nuevo reclamo ante Jutep para que revoque sanción en su contra

Política

Tras el enfrentamiento entre el senador blanco Juan Sartori y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que lo declaró omiso por no presentar la declaración jurada de su esposa, Yekaterina Rybolóvleba, el Parlamento se dispone a aplicar la primera sanción al legislador en su sueldo de enero.

De este modo, le descontarán el 50% de su próximo salario, informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con fuentes parlamentarias.

En este escenario, el senador se volvió a dirigir a la Jutep y presentó en un escrito sus fundamentos para reclamar por la sanción. Así, según expresó en un documento al que accedió Montevideo Portal, Sartori volvió a señalar que, a diferencia de lo que dice el organismo, él presentó la información requerida a tiempo.

De este modo, en el escrito fechado el 13 de diciembre, el senador pidió a la Junta que se le “tenga por presentado en tiempo y forma y por interpuestos los recursos administrativos de revocación y anulación”. También solicitó que “se proceda a la inmediata revocación del acto administrativo impugnado y, en caso contrario, se franqueen estas actuaciones para ante el Poder Ejecutivo a efectos de que resuelva el recurso de anulación correspondiente”.

Por otro lado, las fuentes parlamentarias consultadas no descartan que la sanción al senador sea inconstitucional, ya que la exigencia de la Jutep se basa en la esposa del senador, que no es una figura pública. Montevideo Portal consultó a expertos, que también consideraron que la sanción de la Jutep puede dar lugar a una inconstitucionalidad.

Sartori y la Jutep

El pasado 1º de noviembre, el organismo resolvió declarar a Sartori como “omiso”, informó la presidenta Gabriela di Longo a Subrayado. La sanción correspondiente fue retener la mitad de sus haberes como legislador hasta que presente la información requerida.

En octubre la Jutep remitió al Parlamento, en una carta dirigida a la vicepresidenta Beatriz Argimón, la notificación de que intimaba a Sartori a presentar la declaración jurada en un plazo de 15 días hábiles. El legislador blanco presentó una respuesta en la que reclamó que el organismo “proceda a la clausura” del caso, al argumentar una “inexistencia de responsabilidad” de su parte.

“Si bien al no haberse declarado la inconstitucionalidad de la normativa impugnada, no es posible desaplicarla a mi respecto, surge de la misma sentencia que la Suprema Corte de Justicia que la situación en la que me encuentro no configura omisión y, por tanto, no procede a la aplicación de sanción alguna. Siendo así, como lógica consecuencia, no procede la aplicación de sanción alguna, debiendo procederse al archivo de estas actuaciones”, afirmó Sartori en el escrito presentado ante la Jutep y al que accedió Montevideo Portal.

En aquel entones, Sartori remarcó “expresamente” que está casado con separación de bienes y que ya manifestó desconocer el patrimonio de su esposa. Además, señaló que otros legisladores y funcionarios alcanzados por la Ley Cristal están en una situación similar a la suya, pero no son objeto de un “encarnizamiento” como el que siente contra su persona.

Por su parte, Di Longo dijo al noticiero que además de haber “omitido incluir la información referida al patrimonio de su cónyuge”, Sartori no presentó todos los datos requeridos. De todas maneras, sigue corriendo el plazo para que presente documentos, “empresas que no declaró”, “justificación de ingresos” y “balances”, que venció el pasado 14 de noviembre.