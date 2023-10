Sartori respondió intimación de Jutep: pide archivar su caso y remarca “encarnizamiento”

Política

El senador blanco Juan Sartori respondió a la intimación que le realizó la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para que presente la declaración jurada de su esposa, la rusa Ekaterina Rybolovleva, hija del multimillonario ruso Dmitri Rybolóvlev.

En el escrito el legislador reclamó a la Jutep que “proceda a la clausura” del caso, al argumentar una “inexistencia de responsabilidad” de su parte.

“Si bien al no haberse declarado la inconstitucionalidad de la normativa impugnada, no es posible desaplicarla a mi respecto, surge de la misma sentencia que la Suprema Corte de Justicia que la situación en la que me encuentro no configura omisión y, por tanto, no procede a la aplicación de sanción alguna. Siendo así, como lógica consecuencia, no procede la aplicación de sanción alguna, debiendo procederse al archivo de estas actuaciones”, afirmó Sartori en el escrito presentado este jueves ante la Jutep y al que accedió Montevideo Portal.

Sartori remarcó “expresamente” que está casado con separación de bienes y que ya manifestó desconocer el patrimonio de su esposa. Además señaló que otros legisladores y funcionarios alcanzados por la Ley Cristal están en una situación similar a la suya, pero no son objeto de un “encarnizamiento” como el que siente contra su persona.

“Conferida vista al respecto, manifesté con transparencia y buena fe que desconozco el patrimonio de mi esposa, habiendo contraído matrimonio con la persona y no con el patrimonio de este, el cual desconozco, al que no tengo acceso y que, por ende, no estoy en condiciones de informar en la medida que mi cónyuge no tiene disposición de dar a conocer la situación patrimonial de su familia”, sostuvo el senador en el inicio de sus alegatos, que son acompañados con la firma del abogado experto en Derecho Administrativo Carlos Delpiazzo.

Sartori volvió a apelar a los derechos a la privacidad de la información personal y señaló que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que desestimó su recurso de inconstitucionalidad debe ser considerado “en su integridad”. La Corte, por tres votos sobre dos, determinó que es constitucional la solicitud de la Jutep.

Al respecto, el senador blanco remarcó que la SCJ entiende que no hay incumplimiento u omisión en el caso. “El recto cumplimiento de la sentencia impide la desaplicación de la norma por inconstitucional (tal como se había solicitado) pero entiende que mi conducta no merece reproche jurídico por encontrarme en una situación de ‘imposibilidad total, invencible y absoluta de brindar los datos’ correspondientes a la información patrimonial de mi cónyuge”, añadió Sartori en el escrito.

