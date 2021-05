Saralagui tras interpelación a Arbeleche: “Hay otros temas mucho más importantes"

Política

Mario Saralegui asumió este miércoles su banca como diputado nacionalista por el departamento de Artigas, y guardó silencio durante toda la interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Tras la sesión parlamentaria, el director técnico de fútbol y flamante legislador dijo en rueda de prensa que "hay otros temas mucho más importantes que este".

"Tengo que agradecer a la diputada y a la gente del Partido Nacional que me ofrece la oportunidad de estar en esta situación tan especial. Un poco bromeando, un poco en serio, esto es como la selección uruguaya. Es poca la gente que puede tener la chance de llegar a una instancia de esta y estoy muy agradecido por eso", dijo Saralegui, que ganó el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 1977 con la celeste y jugó 29 partidos internacionales en la selección mayor. El exfutbolista contó que vivió la sesión "con naturalidad, tranquilo, mirando mucho, escuchando mucho y disfrutando el momento".

"Vengo a escuchar y no a hablar. Me parece que es un tema muy técnico en algunos aspectos que yo por ahí no tengo la capacidad", aclaró a los periodistas. "Lo que yo le decía recién a alguien que me preguntaba: yo en este momento sí puedo hablar por lo que piensa la gente, por lo que ve la gente, todos los problemas que tenemos, la situación que ha tenido que enfrentar el gobierno", agregó.

En ese sentido, el exdirector técnico de Peñarol, pidió atender "que ahora para 15.000 cupos se presentan casi 150.000 personas", por lo que "este no es un problema del último año".

"Problemas más serios"

"Hay un montón de problemas mucho más serios que este, que deberíamos atenderlos con mucha más profundidad. Lo conozco a Alfie de Peñarol, me parece que la ministra es una persona que... más allá de que no hay demasiados elementos, es un tema que se le está dando una subjetividad que a mí entender, humildemente, no tiene", expresó, en referencia al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, quien estuvo en el centro del debate político de este miércoles.

"Hay otros temas que, hablando como lo que dice la gente, temas muchos más importantes que este. No digo que se pierde el tiempo, pero quizá la reunión tendría que estar tratando de mirar otras cosas", planteó. "Me parece que es un tema menor que se le ha querido dar una subjetividad que no se la ve por ningún lado, sinceramente", sentenció.

Proyecto y vínculo con Caram

Saralegui es el séptimo suplente de la diputada Valentina Dos Santos y este miércoles explicó cómo se vinculó al Partido Nacional. "Me acerco al partido por un proyecto deportivo que involucra a niños en la parte social; es una escuela de fútbol gratuita. El fútbol es muy selectivo en todos los niveles, o sea que en los equipos quedan los que juegan bien. Y hay un montón de niños que por ahí no tienen las condiciones y que también quieren jugar", dijo el director técnico.

Tendiendo Redes se llama el proyecto que presentó, que propone que "los niños pueden aprovechar todas las virtudes del deporte y tener una manera de jugar de forma gratuita, mixto; en el que se prioriza la lúdico, el deseo del niño de estar en contacto con la pelota".

"Me fui relacionando, y quedó la relación. Hicimos la campaña junto con (el intendente de Artigas, Pablo) Caram y el presidente (Luis Lacalle Pou). Y entré en una lista. Yo nunca pedí un cargo y digo que no soy político, pero hoy el destino me trae acá", dijo Saralegui.

El director técnico manifestó su preocupación por la falta de empleo y porque "haya gente que no tenga para comer".

