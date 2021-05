Arbeleche: “¿Qué busca, que yo aplique mis valores personales por encima de las leyes?”

Política

Montevideo Portal

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo en conferencia de prensa este miércoles que quedó claramente presentado durante la interpelación "que no hubo una situación ilegítima" en el caso de la exoneración fiscal al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie.

El diputado frenteamplista Gonzalo Civila fue el miembro interpelante.

En conferencia de prensa, y aún en medio de la interpelación, la jerarca aseguró que se actuó tanto de parte de Alfie como de la ministra "dentro de la ley" y que lo ilegítimo "hubiese sido negar la exoneración tributaria".

"En definitiva, esta interpelación se está llevando a cabo, me la están realizando por cumplir con la ley", aseguró la ministra.

Defendió que el expediente sea confidencial, porque es "para proteger un instrumento" que tiene como objetivo promover la inversión.

"Me lo pueden preguntar 20 veces más, pero el expediente no sale del Ministerio de Economía. No hay normativa que avale compartir el expediente de ningún inversor. No vamos a abrir el expediente por temas comerciales y de competencia", aseguró la ministra.

En relación al cuestionamiento ético del Frente Amplio, Arbeleche se preguntó: "¿La ética de quién? ¿Qué está buscando el miembro interpelante, que yo aplique mis valores personales por encima de las leyes de la República? Entendemos así no es como se maneja una República y la ética de los gobernantes es la ley".

La de este miércoles fue la primera interpelación para un ministro del gobierno de Lacalle Pou, y tuvo varios cruces entre los legisladores de la oposición y de la coalición de gobierno.

En la declaración final de la bancada de coalición se expresó el apoyo a la ministra. En el documento señalaron "su total apoyo y absoluto respaldo a lo expresado y actuado" por la ministra de Economía, en "atención a que se ha observador el estricto cumplimiento y apego a los dispuesto por la ley 16.906" (ley de Promoción de Inversiones).

