Sánchez lamentó el crimen del delivery en Carrasco Norte: “Dolor frente a la pérdida”

Montevideo Portal

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió al homicidio de un delivery ocurrido en la noche del viernes en Carrasco Norte y habló del “dolor frente a la pérdida de un ser humano”.

“El dolor frente a la pérdida de un ser humano, a la familia, a un trabajador”, manifestó el jerarca en diálogo con Telenoche (Canal 4). Además, aseguró que este caso lleva al gobierno a “redoblar el esfuerzo para que estas cosas no sigan sucediendo en Uruguay”.

El exsenador insistió en que se debe “seguir luchando contra la violencia, contra la inseguridad y la delincuencia”, y manifestó que se trata de “una tarea importante”.

“Por suerte tenemos una situación donde no solo hemos desplegado el Plan Nacional de Seguridad Pública, sino que venimos de acciones importantes el año pasado donde hay una disminución de todos los delitos, pero no es suficiente”, esgrimió Sánchez.

El jerarca del Poder Ejecutivo insistió: “No estamos conformes, tenemos que seguir trabajando”.

Días atrás, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se había pronunciado sobre el asesinato de Juan Carlos Mendoza, otro delivery —también de origen cubano, al igual que el que murió en Carrasco Norte— que fue asesinado en el Centro de Montevideo. “Cuando te lo cuentan, no podés creer que eso nos esté pasando. Es espantoso”, manifestó el mandatario.