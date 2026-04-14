Política

“Cuando te lo cuentan, no podés creer que nos esté pasando”: Orsi por homicidio a delivery

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, consideró “espantoso” el homicidio de un delivery de PedidosYa, de 62 años, ocurrido en pleno Centro de Montevideo en la tarde del lunes.

“Cuando te lo cuentan, no podés creer que eso nos esté pasando. Es espantoso”, manifestó el mandatario en rueda de prensa este martes, consignada por Telemundo (Canal 12).

Tal y como informó en primera instancia Montevideo Portal, el hecho se dio en Cuareim y Colonia. El conductor de un auto blanco discutió con el trabajador, un hombre de origen cubano; luego frenó y le dio una puñalada. Posteriormente, cuando la víctima gritaba por auxilio, el chofer del auto se fugó de la escena. El rápido accionar de la Policía hizo que el asesino fuera identificado gracias a la matrícula y detenido a pocas cuadras de la escena.

En la jornada de este martes, trabajadores de PedidosYa se movilizaron frente a la Torre Ejecutiva y, entre sus reclamos, criticaron la presencia de gente armada en las calles de la capital del país. Ante una consulta relacionada con este tema, Orsi reconoció que “el tema de las armas es bastante polémico” en el país. “Nos preocupa la cantidad de munición que está entrando, y tenemos que centrarnos en el tema del porte”, indicó.

“Yo creo que, más allá de eso, la violencia con la que nos estamos vinculando es tremenda, terrible. Te lo explican, te lo cuentan y no podés creer”, enfatizó Orsi.

El hombre que asesinó al trabajador de PedidosYa está detenido y a la espera de que la Fiscalía pida la imputación en su contra.

El pasado lunes, el mandatario también se había pronunciado por el triple crimen ocurrido en La Chancha, Montevideo, en la noche del viernes, y sostuvo que es “inaceptable”. De acuerdo con el rol del Estado en el caso, el mandatario subrayó: “No nos puede pasar que en las fuerzas, que tienen uso de armamento, haya gente con estas características”.

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