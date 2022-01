Salinas a trabajadores de Casa de Galicia: “Soluciones imaginarias, no son realistas”

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió este martes con intendentes, legisladores y a autoridades del Partido Nacional en la Residencia de Suárez y Reyes. En ese marco, trabajadores de la mutualista Casa de Galicia se manifestaron desde el sanatorio hasta las afueras de la residencia para defender la institución.

En este sentido, este martes hubo una reunión entre autoridades del gobierno y trabajadores de Casa de Galicia, donde participó la Federación Uruguaya de la Salud (FUS). Gobierno y sindicatos trabajan en solución para funcionarios de la mutualista.

No obstante, quien se manifestó al respecto de esta manifestación fue el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a través de su cuenta de Twitter. El secretario se preguntó si los trabajadores “llegaron tarde a la defensa” y dijo que “no sabían ni tampoco querían saber” de la deuda que tenía la mutualista ni de las personas que lo administraban.

“¿Seguimos? ¿O vemos el futuro en conjunto?”, se preguntó el titular de salud pública, al tiempo que aseguró que “nadie se hace cargo de los platos rotos”: “Nadie se hace cargo de los platos rotos. Soluciones imaginarias, no son soluciones realistas”, concluyó.

