Romina Celeste sobre Nacho Álvarez: “Cuando termine mis cosas me voy a encargar yo”

La emisión del programa Santo y Seña (canal 4) del pasado domingo tuvo como punto álgido la amenaza de bomba recibida en los estudios de la televisora en pleno programa.

Más allá de lo anecdótico y en lo que respecta al contenido, el programa giró sobre el caso Penadés y las figuras de la militante nacionalista Romina Celeste Papasso y la fiscal Alicia Ghione, quienes realizaron sendas denuncias contra Ignacio Álvarez, conductor del programa.

Durante la emisión, Álvarez mostró parte de sus intercambios con Papasso y trazó una línea de tiempo de los acontecimientos. Asimismo, criticó la actuación de Ghione y aportó elementos que —según dijo— demostrarían un proceder inadecuado para con sus funciones.

Poco profesionalismo, confianza excesiva, relaciones personales poco profesionales y desbordes inimaginables ¿Por qué Ghione podrá ser sancionada? Te lo contamos ahora en #SantoySeña pic.twitter.com/KWvvp8Mdm0 — Santo y Seña (@santotv4) October 30, 2023

Mientras el programa salía al aire en vivo, Romina Celeste Papasso se trasladó a los estudios de Canal 4 con la intención de ingresar al set, pero se le impidió el ingreso.

Posteriormente, la denunciante utilizó sus redes sociales para hacer descargos y verter críticos conceptos sobre Álvarez.

En un video emitido cerca de la medianoche, Papasso dijo estar agradecida para con “ese personaje periodista” por dedicarle “todo el programa”. Posteriormente, lo acusó de retacear y sesgar información. “Contó por la mitad, no mostró las videollamadas, mostró lo que le convenía”, señaló.

“Yo estoy muy tranquila y me hago cago de todas las consecuencias, como lo hice desde el primer momento”, añadió.

“Este personaje no me a venir a decir nada”, insistió acerca del conductor de Santo y seña, para luego añadir una hipótesis conspirativa. “Tengan claro que esto es un tema político. Me quieren encerrar con prisión domiciliaria para que no participe en las próximas elecciones”, planteó.

Más tarde durante la madrugada del lunes, Papasso transmitió en vivo por la red social TikTok y luego publicó otro mensaje, en el que se dirigió nuevamente al comunicador.

“Lo que tenés es un odio contra esa fiscal porque tenés una causa abierta con ella y la querés hundir”, dijo la joven, en referencia a la denuncia radicada el año pasado contra Álvarez por su manejo del caso de una presunta violación grupal en el barrio Cordón. En dicha causa, los acusados fueron remitidos a prisión preventiva y posteriormente declarados inocentes.

“¿Sabés lo que pasa, Nacho Álvarez? Atrás de esa fiscal hay ocho gurises, más y todos lo que no pudieron hablar. Me parece súper grave que te estés metiendo con una causa así, en la que hay gurises que han sido abusados y violados por un senador que en principio dijo que todo era una difamación, y al que todos los políticos defendían y decían que era intachable”, prosiguió.

“Tú te estás metiendo con una fiscal porque tenés un odio contra ella, yo acá salgo a contarles la verdad de lo que pasa con Nacho Álvarez”, insistió.

“Después de las cosas mías con la Justicia, me voy a encargar yo”, advirtió en enésima referencia a Álvarez, al que dedicó toda su vibrante filípica.

“Este cobarde se puso con una cámara de TV y atrás de toda la estructura que tiene armada con su gente, con seguridad en la puerta, porque tiene el blindado en la puerta y no me dejaron entrar. El tipo hablaba y mostraba chats y pasaba las partes que le convenían”, relató.

“Para mí fue muy difícil al principio y si cometí errores, no me interesa. Lo importante es que hablé, y al hablar se destapó toda esta olla”, concluyó.