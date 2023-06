Romina Celeste: “Penadés admitió que iba al Parque Batlle y que no pedía cédula”

Política

Romina Celeste Papasso, militante trans del Partido Nacional que denunciara por pedofilia a su correligionario, el senador Gustavo Penadés, brindó hace pocas horas una entrevista al programa Hacemos lo que podemos, conducido por el comunicador Richard Galeano.

Durante dicho reportaje, Papasso volvió disculparse por los dichos que vertiera en una reciente transmisión en vivo mediante la red social TikTok, y sostuvo que nunca pensó que —a pesar de que 10.000 personas participaron— esas palabras cobrarían estado público.

La militante contó que en esa red tienen “un espacio compartido con gente de todos los partidos”, que hacen “un debate político”, y que las transmisiones en vivo registran una audiencia mínima cercana a 5.000 personas. En la más reciente, donde soltó explosivas declaraciones sobre el presidente Lacalle Pou y el ministro Heber, “alguien con mucha maldad la grabó y la llevó a la prensa”, y apuntó hacia las filas de su propio partido. “Seguro alguno de la Lista 71 aprovechó y debe haber grabado algo de lo que dije”, señaló.

Según supo ayer Montevideo Portal, el video llegó a la órbita de la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional y fue compartido por sus integrantes en el grupo que tienen en WhatsApp. El contenido de la transmisión de Papasso no cayó nada bien en filas blancas, ya que en un momento del intercambio ella expresa lo siguiente: “Yo creo que Lacalle Pou lo tiene [a Heber en el Ejecutivo] porque es de la 71 y está hace 30 años en la política uruguaya, y es amigo del padre y esto y lo otro. Y se han emborrachado y se han merqueado juntos. Han tomado merca juntos. Si no, no estaría más ese tipo como ministro porque es un desastre”.

Horas más tarde, y tras la difusión del contenido, Romina ofreció disculpas. “Me fui de boca”, aseguró, y eliminó también su cuenta de Twitter, uno de sus ámbitos frecuentes de comunicación.

En la entrevista con Galeano, Papasso reiteró sus disculpas y lo hizo de manera ambivalente, ya que alternaba las expresiones de disculpas con frases como “no me arrepiento de nada”.

“Me disculpo porque yo no tengo que andar hablando de la vida privada de nadie, de si toman drogas o no”, y sostuvo que su controvertida frase “fue sacada de contexto” y que tenía un cometido quizá metafórico.

“Quise dar a entender que Lacalle y Heber tienen una amistad intima de muchos años, y que él [Lacalle] jamás va a tomar la decisión de echarlo. Y menos siendo integrante de la Lista 71, que es la de su padre”, explicó.

“Lo sacaron de contexto para dañarme, porque el tema Penadés los tiene bien quemaditos y quieren ensuciarme. Evidentemente no me acostumbro a eso de que me estén siguiendo. No fue ni un tuit, fue una charla en TikTok, la grabaron y la pasaron en la prensa”, insistió.

En cuanto al caso Penadés en cuestión, contó que en la tarde de ayer había estado en Fiscalía y que tenía la convicción de que el senador “va a terminar preso”.

“No voy a decir para no dañar a investigación, pero desde el Ministerio del Interior se están haciendo todo tipo de cosas para que desaparezcan pruebas”, acusó, y destacó que el apoyo público que Lacalle y Heber dieron en su momento a Penadés le cayó “muy mal”.

“Me molesta que me traen de mentirosa a mí y a otras ocho personas”, dijo en alusión a los denunciantes contra el senador. “Que salgan a decir varias veces lo mismo, genera rechazo, bronca e impotencia. [...] Lacalle me decepcionó desde el momento en que dijo ‘le creo a él’”, manifestó.

Sobre lo sucedido en Fiscalía, aseguró que Penadés “admitió que iba al parque Batlle, y cuando le preguntaron si pedía cédula [a las personas que lo acusan], contestó que no”.

Después de mí, el diluvio

Tras la difusión de los dichos de Papasso sobre Lacalle y Heber, una fuente del Partido Nacional dijo que el tema de la militante será abordado el lunes en la interna y que se considera más que factible su expulsión de la fuerza política.

En ese sentido, Papasso comentó con ironía que “la Comisión de Ética del Partido Nacional no se reunió por lo de Penadés” y sí analizará su caso, y deslizó veladas amenazas acerca de lo que ocurriría si se concretara su expulsión.

“Por ser parte del Partido Nacional me estoy cuidando mucho, pero si dejo de ser parte del Partido Nacional, si deciden echarme con la excusa de lo que dije... si dejo de ser parte del Partido Nacional y soy una figura políticamente libre, ahí agarrate Catalina”, advirtió.