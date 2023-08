Ripoll vs. Juan Castillo: los ataques a su casa por los que acusa al PCU de “represalias”

Política

La nueva integrante del Partido Nacional y exlíder del sindicato de municipales Adeom, Valeria Ripoll, salió al cruce del secretario general del Partido Comunista de Uruguay (PCU), Juan Castillo, y recordó distintos “ataques” que denuncia que ocurrieron en el pasado contra su domicilio.

Ripoll vincula diferentes “represalias” con el Partido Comunista, al que antes pertenecía pero se desafilió en 2018. Entre sus denuncias mencionó la presencia de miguelitos frente a su casa, o que le tanteaban la puerta de entrada, que le rompieron una ventana o buscaron prenderle fuego el domicilio. La exdirigente sindical había narrado estos hechos en 2021 en radio Universal, los recordó semanas atrás en Esta boca es mía, de Canal 12, y este martes lo hizo en el programa Periodistas de Canal 5, en el que la semana anterior Castillo había dicho que si Ripoll tenía alguna denuncia, debía ir a la Justicia.

“Después de lo que sucedió con mi salida del Partido Comunista, con todas las situaciones que me tocaron vivir, tanto con respecto a represalias que tuvieron que ver con mi hijo y situaciones que pasaron en mi casa también, que las denuncie. Y de hecho está bueno que me hayan invitado, porque sé que hace unos días vino Castillo y dijo que cuando pasan estas cosas hay que denunciarlas y no hablar con el ministro. Y se ve que él no recuerda, porque sí lo sabe, que tengo unas cuantas denuncias policiales realizadas”, dijo Ripoll.

“Yo simplemente conté públicamente algo que denuncié en la Justicia. Evidentemente la Policía no encontró elementos y por eso quedó por ahí, pero tengo denuncias realizadas en la seccional sexta, que es la seccional que corresponde a donde vivo”, añadió de inmediato.

En el mismo programa, pero la semana pasada, Castillo dijo que, si Ripoll tenía una denuncia, debía ir a la Justicia. “¿Ustedes se imaginan a los comunistas, porque se desafilia Valeria Ripoll, que le vayamos a prender fuego la casa? Dijo otras cosas, que le poníamos miguelitos en la cuadra, que le pintábamos los muros frente a su casa. Por favor, no es la práctica, no lo ha sido, y mientras yo esté, nunca será la práctica andar persiguiendo a los compañeros. Pero si no me cree, yo estoy dispuesto a ir a la Justicia”, dijo el secretario general del PCU.

Ripoll reafirmó este martes que vivió “distintos ataques” y “represalias”, y que por esto habló con el exministro del Interior Eduardo Bonomi, y que el jerarca de ese momento puso una custodia en su casa. También expresó que su desafiliación del PCU se debió a que desde ese sector “quisieron” decirle “lo que tenía que hacer en Adeom”. “No lo acepté y por eso me fui. En ese momento les interesaba bastante que el lineamiento de Adeom fuera el que bajaban, y, ante la negativa de hacer eso, fue que empezaron las represalias”, completó.

Ripoll también profundizó en detalles sobre las denuncias que hizo por los ataques en su domicilio.

“Yo vivía en la calle Blandengues y Pando. En la esquina hay un muro largo, nunca dejé que lo pintaran porque no quería una identificación política. El día que me mudo, pintan el muro de mi casa con la consigna ‘Andrade presidente’. Es la primera vez que estaba pintado ese muro y es cuando rompen por primera vez la puerta de la casa a la que me mudé. Y distintas señales que fueron dejando, mensajes de WhatsApp que recibí, que están en la denuncia, donde dicen que los que se van del Partido Comunista son traidores”, afirmó.

“Todas esas situaciones, y una frase de Bonomi muy clara en una de las reuniones. Obviamente Bonomi no está, pero fue muy contundente cuando se reunió con nosotros, y lo que nos planteó fue: ‘Vos sabés lo que pasa cuando te vas del partido’. O sea, es algo que está naturalizado. Poner miguelitos en la puerta de mi casa y tapar los hojas, estar tanteando la puerta, siempre había distintos hombres parados en la puerta de mi casa”, dijo.

Ripoll dijo que, debido a las distintas situaciones que enfrentó, era más probable que miltara políticamente fuera del Frente Amplio que en otro sector distinto al PCU.

“Creo que era menos probable que yo terminara militando en otro sector del Frente Amplio, que que miltara en otro partido, a partir de lo que había vivido. Sería muy difícil de explicar cómo alguien que vivió todo lo que viví termina militando en otro sector del Frente Amplio, cuando el Frente Amplio ni siquiera en aquel momento se expresó de ninguna forma”, dijo.

