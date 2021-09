Valeria Ripoll contó que durante la administración de Martínez padeció varios actos vandálicos

Política

La secretaria de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), Valeria Ripoll, pasó por el programa Hacemos lo que podemos de Radio Universal para hablar de su trayectoria y presente como sindicalista.

Ripoll detalló que su primer trabajo en la intendencia de Montevideo fue como portera del Planetario, "el peor trabajo" de su vida, donde sufrió maltrato por parte de otro funcionario y con la ayuda de compañeros del Zoológico decidió afiliarse a ADEOM y denunciar lo que estaba pasando.

Tras militar en el Partido Comunista, cuando pasó a ocupar la secretaría de ADEOM sintió que debía dar un paso al costado en la vida política partidaria. "Querían bajar línea; a mí ningún partido político me va a decir lo que tengo que hacer en ADEOM, los que me tienen que decir lo que tengo que hacer son los trabajadores que me pusieron ahí".

"Pude haber tenido un desencanto de la política partidaria, no de la política sindical", "tendrían que crear un partido nuevo para sentirme representada", manifestó y detalló que durante la administración de Daniel Martínez en la intendencia tuvo permanentes enfrentamientos y comenzaron a pasar cosas en su hogar.

"Me intentaron abrir la puerta varias veces pero no para robarme, vos te das cuenta cuando te quieren robar. Me arrancaban la mirilla de la puerta, me tanteaban la puerta cuando estaban mis gurisas de tarde, me dejaban miguelitos tapados con hojas en la puerta de mi casa", detalló.

A pesar de haber realizado las denuncias pertinentes, no se llegó a resolver quiénes fueron los responsables, pero está segura que estuvo relacionado a su trabajo.

Respecto al plano sindical, confesó que lo único que tiene en común con Fernando Pereira es que los dos son hinchas de Goes: "Hay un enfrentamiento, yo a Fernando le digo las cosas y él también me las dice".

Finalmente, sobre las firmas recolectadas para derogar la LUC, sintió que no fue todo "color de rosas" porque ADEOM quería ir en contra de toda la LUC, sin embargo halló que el proceso se demoró porque el Frente Amplio votó a favor de gran parte de la Ley.