Socialistas piden a edil de Soriano que entregue su banca tras ruptura con el partido

El Comité Departamental del Partido Socialista (PS) de Soriano reclamó al edil Diego Guevara que deje su banca en la Junta Departamental, ya que no pertenece más a la colectividad, según una carta que circula entre socialistas y a la que accedió Montevideo Portal.

En la misiva, el órgano departamental del PS en Soriano afirmó que Guevara “no representa más” al sector “en ningún ámbito”, ya sea dentro del Frente Amplio como en el legislativo departamental. “Al no pertenecer más al PS, debió renunciar a su banca en la Junta Departamental de Soriano, lo cual no hizo y manifestó que no hará”, señaló el documento.

El PS también afirmó que desde enero de 2022 el edil no realiza aportes al PS ni al Frente Amplio, lo que según el Comité Departamental generó una deuda de $ 350.000.

Según supo Montevideo Portal, el reclamo económico por parte del PS al edil corresponde a los aportes que no realizó como afiliado al partido político ocupando un cargo electivo. Guevara también se desempeñaba como secretario del diputado del Frente Amplio por Soriano Enzo Malán, pero en el caso de ese cargo de confianza el PS descontaba automáticamente los aportes.

El edil escribió este martes un mensaje en su cuenta de Facebook, en el que afirmó que se lo “intenta dejar mal parado ante algunas situaciones”.

“Evidentemente nuestro trabajo y nuestra presencia generan molestia en algunas personas o espacios. No encuentro otra explicación racional a divulgar una carta interna que no sea la de perjudicar y exponer con mala voluntad”, afirmó Guevara.

“Desde mi lugar, aclarar que acá hay edil pa’ rato. Seguiremos trabajando y caminando junto a la gente como desde el primer día”, agregó.

Guevara dijo este martes en el programa El cascabel al gato de Crónicas FM que “son temas internos”.

“Una cosa es el aporte voluntario que realiza cada edil a su sector, y el FA sí tiene un aporte único. Ahora, decir que uno debe tanta plata... Yo no le debo nada al Partido Socialista. Cuando alguien habla de deber, es que a vos te dieron algo y vos no lo devolviste. A mí el Partido no me dio nada. Eso está bueno aclararlo”, dijo sobre la acusación de que debe dinero.

“Después, si uno entiende que puede invertir ese dinero en mejorar el funcionamiento del edil, y no que un partido esté generando caja, y tenga millones de pesos guardados, yo digo: pará, prefiero utilizar este dinero en la calle y en la gente, a que el partido siga haciendo caja. Estaría bueno que el que escribió la carta diga cuántos millones de pesos tiene guardado el partido por la composición de gasto de los ediles socialistas”, siguió.

“Si alguien me dice que le debo, yo ya hablé con un abogado, porque lo que se está haciendo es difamación, y tienen que mostrar dónde y qué es lo que yo debo. Dicen que debo 350.000, ¿basado en qué documento?, ¿basado en qué firma? Es fácil decir que yo debo, pero ¿qué es lo que debo? A mí no me dieron un peso”, agregó.

En la carta enviada por parte del Comité Departamental del PS de Soriano se solicita al Comité Nacional del partido que estudie la “posible expulsión” de Guevara de la colectividad política. Sin embargo, fuentes del sector informaron a Montevideo Portal que el edil ya presentó una carta de desafiliación al partido.

El artículo 17 de la carta de ética del PS establece: “Los socialistas valoramos los cargos públicos a que accedamos por pertenecer al Partido —ya sea como resultado del voto ciudadano o designados por confianza política— como resultado de los méritos personales y la acumulación histórica del colectivo partidario. Por lo tanto, quien asuma el ejercicio de dichos cargos, acepta conscientemente que los mismos pertenecen al Partido y que de este es el control y responsabilidad última sobre ellos, así como lo es la disposición de las correspondientes retribución y beneficios sobrevivientes”.

