Riesgos para la inflación “lucen más balanceados” por conflicto en Medio Oriente, dijo BCU

El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió este martes reducir la tasa de política monetaria (TPM) a 5,75% (de 6,5%), con el objetivo de “consolidar la orientación de la política monetaria que permita la convergencia de la inflación a la meta” de 4,5% anual y el mantenimiento de las expectativas alineadas a esta.

El organismo recordó, así, que la inflación de enero fue de 3,46% y se acercó al piso del rango de tolerancia de 3%. “Las expectativas de inflación a dos años consolidaron su alineamiento con la meta: en febrero analistas y mercados financieros convergieron a 4,5%, mientras que las empresas registraron en enero un nuevo descenso hasta 5%”, reza el comunicado del BCU.

En el entorno global, por un lado, “persisten los factores estructurales que han favorecido la debilidad del dólar” en los últimos meses y, por otro, los acontecimientos del último fin de semana en Medio Oriente “dieron lugar al fortalecimiento actual, característico en este tipo de episodio”, señala el Banco Central.

“El Comité de Política Monetaria (Copom) consideró que se mantienen los factores de base que han favorecido el escenario desinflacionario en Uruguay. En consecuencia, el Directorio del BCU decidió por unanimidad reducir la TPM en 75 puntos básicos, hasta 5,75%, a fin de asegurar condiciones que permitan la convergencia de la inflación hacia la meta de 4,5% anual”, detalla el texto difundido.

De acuerdo con el organismo, los riesgos sobre la inflación “lucen ahora más balanceados” que en reuniones anteriores del Copom, debido al “nivel de incertidumbre” por el conflicto entre Irán por un lado e Israel y Estados Unidos (EE. UU.) por otro. Sin embargo, el Comité consideró que “actualmente el riesgo más relevante sigue siendo que la inflación se ubique por debajo de la meta” en el horizonte de política monetaria, asumiendo que los efectos inflacionarios derivados del conflicto “no se prolongarían significativamente en el tiempo”, añade el comunicado del BCU.

Por eso, en este contexto “dinámico y volátil”, el Banco Central resolvió realizar un monitoreo “continuo” de la evolución de estos acontecimientos y de sus implicancias para la inflación y las expectativas con el objetivo de “adoptar las próximas decisiones” de política monetaria, concluyó el organismo.

La próxima reunión del Copom está marcada para el próximo martes 21 de abril.

El dólar permaneció alrededor de los $ 38,4 durante la semana pasada; no obstante, luego de los ataques de EE. UU. e Israel a Irán en la madrugada del sábado, han comenzado a ir al alza: el lunes cerró en $ 38,74 y este martes en $ 39,23, de acuerdo con la pizarra del BCU.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, había encabezado una conferencia de prensa a fines de enero en la que anunció medidas para acompañar al BCU, con el objetivo de evitar un “desalineamiento” del tipo de cambio y su impacto en la competitividad.

