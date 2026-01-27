Economía

Oddone dijo que Uruguay está en “extremo de la cola” por baja de dólar y anunció medidas

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, explicó en la tarde de este martes —en un encuentro con periodistas— el diagnóstico realizado por el equipo económico sobre la baja del dólar y anunció medidas para acompañar al Banco Central del Uruguay (BCU) , con el objetivo de evitar un “desalineamiento” del tipo de cambio y su impacto en la competitividad.

El secretario de Estado explicó que el BCU, luego de una reunión del Comité de Política Monetaria, introdujo “algunas modificaciones”, que Oddone calificó como importantes.

El jerarca aseguró que el precio del dólar está siendo menor debido a un fenómeno global que está vinculado a la pérdida de valor de la moneda. Además, analizó que en este momento hay un contexto internacional de alta incertidumbre.

“No se trata de un fenómeno idiosincrático uruguayo, sino que se trata de un fenómeno global que está asociado a la pérdida de valor del dólar”, dijo.

"Uruguay no es el país de hace 20 años. Hoy es un país mucho más integrado a los mercados financieros internacionales", reafirmó.

Según explicó, durante 2025 Uruguay se movió “a mitad de tabla” respecto a países comparables, pero en los últimos días pasó a ubicarse en el “extremo de la cola”, lo que llevó a la intervención de las autoridades del Ejecutivo.

El titular del MEF sostuvo que esa dinámica reciente puede implicar un desalineamiento del tipo de cambio y que, de persistir, afecta la competitividad exportadora y a las actividades que compiten con importaciones, con efectos sobre inversión, crecimiento y empleo.

“Esa trayectoria reciente sugiere un posible desalineamiento potencial de nuestro tipo de cambio”, explicó y agregó que: “Afecta la competitividad de las exportaciones y las actividades que compiten con importaciones”.

En cuanto a las acciones, Oddone detalló tres líneas inmediatas: la primera es que el MEF comenzó a negociar compras de dólares a futuro para cubrir obligaciones en moneda extranjera de la deuda pública, aprovechando el nivel actual del tipo de cambio.

“Entendemos que el precio que el dólar tiene hoy es suficientemente atractivo como para poder adelantar compras”, analizó.

La segunda medida —mencionó— es conectar financieras con empresas públicas para que evalúen estrategias similares.

El tercer eje es profundizar el financiamiento del gobierno mediante instrumentos en pesos en el mercado local y así mitigar la necesidad de emisiones internacionales en dólares y reducir efectos colaterales sobre el mercado cambiario derivados de la gestión financiera del Estado.

Oddone adelantó además un paquete de medidas legislativas orientadas a precios y competitividad, previstas para el primer semestre del 2026. Agregó que habrá señales en los próximos meses, en paralelo, el MEF trabaja en un paquete para “desrigidizar” el sistema de formación de precios y reducir trámites que inciden en los costos.

