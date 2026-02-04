Inflación inició el 2026 con una baja al 3,46% interanual, según datos del INE

Economía

Montevideo Portal

La inflación interanual de Uruguay disminuyó levemente en enero a 3,46% —desde 3,65%—, por debajo de la meta de 4,5% del Banco Central del Uruguay (BCU) y por trigésimo segundo mes consecutivo dentro del rango de tolerancia de entre 3 y 6%.

Según detalló el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe del índice de precios al consumo (IPC), la variación mensual de la inflación en el primer mes del año fue de 0,92%.

De acuerdo con el análisis del economista de Vixion Consultores, Aldo Lema, el IPC de enero fue “previsiblemente alto”, por las alzas estacionales de las tarifas públicas y “otros ítems”. Así, el alza de 0,92% mensual fue “algo por debajo del consenso”, de 1,1%.

Según el documento del INE, las principales incidencias en enero provinieron, fundamentalmente, de las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas (0,25%), bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos (0,06%), ropa y calzado (-0,08%), vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,32%), salud (0,07%), transporte (-0,09%), información y comunicación (0,11%), servicios de educación (0,03%), restaurantes y servicios de alojamiento (0,17%) y seguros y servicios financieros (0,06%).

En tanto, la inflación subyacente (que pasó a llamarse IPC sin verduras, frutas y combustibles) tuvo una variación mensual de 0,91% y una variación en los últimos 12 meses de 3,82%.

Al respecto, Lema señaló que los indicadores del IPC subyacente “se moderaron al entorno de 3,5% interanual”. Esto “reafirma la expectativa de nuevos recortes de la tasa de política monetaria” del BCU.

A fines de mes, el organismo financiero anunció una reducción de la tasa en 100 puntos básicos hasta un 6,5% frente a un dólar bajo, buscando que las condiciones monetarias contribuyan a que la inflación vuelva gradualmente hacia la meta del 4,5% anual.

Un día después, el Ministerio de Economía anunció medidas para acompañar al BCU con el objetivo de evitar un “desalineamiento” del tipo de cambio y su impacto en la competitividad.

Montevideo Portal