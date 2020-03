Repaso de todas las medidas que el Frente Amplio presentó al gobierno en un solo documento

Política

El Frente Amplio presentó este viernes un documento de ocho páginas al gobierno en el que propone un "Plan de contingencia sanitario, económico y social" debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Luego de repasar el contexto global, recordar situaciones y soluciones empleadas por otros países, y saludar algunas de las medidas ya puestas en práctica por el gobierno uruguayo, el Frente Amplio expresó que hasta ahora resultan "insuficientes en términos de impacto y alcance" ya que "no cubren a parte de los trabajadores informales y, principalmente, a la población que requiere más apoyo de la red de protección social".

Tras advertir que este plan de contingencia implicará un aumento transitorio del gasto y la inversión pública, el Frente Amplio desplegó una serie de recomendaciones al gobierno para finalmente fijarlas en el marco de un acuerdo multipartidario, en caso de que las autoridades acepten.

En cuanto a la emergencia sanitaria, el FA propone "desarrollar acciones que fomenten el aislamiento social" siempre y cuando se garantice a la población "el acceso a alimentación, salud y demás bienes y servicios básicos".

Esto implicaría "poner a disposición del sistema de salud al personal capacitado preparado, recurriendo a mecanismos alternativos de contratación por razones de urgencia. De esta manera, sin descartar ninguna vía jurídica, dotar de manera extraordinaria al Estado de personal de la salud para poder afrontar esta crisis".

Además, "ante un aislamiento social prolongado, y que podría intensificarse, es necesario garantizar el acceso de la población a servicios de salud mental para mitigar los efectos que esta situación pueda causar", señala el FA.

El partido agrega que debe atenderse especialmente a la población con mayores riesgos, en particular a adultos mayores. "Para ello se propone prohibir por los próximos 30 días -prorrogables- las visitas a los establecimientos de larga estadía de adultos mayores, como residenciales y centros geriátricos, restringiendo el acceso a las personas estrictamente necesarias".

El Frente Amplio también pidió que se establezcan medidas de combate a la violencia de género debido a su posible aumento en el período de cuarentena.

Finalmente, pidió "anticipar la campaña de vacunación contra la gripe en forma obligatoria" antes de que llegue el invierno.

En cuanto a las medidas económicas, el FA se propone preservar las empresas y los puestos de empleo, para lo que pide "flexibilizar las condiciones de acceso al seguro de desempleo" y "promover la negociación colectiva para mejorar el régimen general de seguro de paro vigente".

Además, el FA propone dar "algunos beneficios fiscales a empresas que no envíen personal al seguro de paro" y "generar mecanismos de apoyo y subsidios al trabajo por cuenta propia".

En cuanto a las tarifas y tributos, se plantea la "exoneración de aportes patronales durante la emergencia a los sectores directamente afectados por la pandemia" y "diferir vencimientos de DGI y BPS de micro, pequeñas y medianas empresas de sectores por 60 días".

"En el caso de micro, pequeñas y medianas empresas, suspender los pagos durante la emergencia sanitaria y luego habilitar el pago en seis cuotas sin recargo", expresa el documento.

También se pide "diferir el vencimiento de tarifas de UTE y OSE en cuanto a volumen de consumo básico a familias de bajos ingresos y a trabajadores que sean enviados a seguro de paro así como también a micro y pequeñas empresas", y dice que el pago se podría realizar una vez superada la pandemia en seis cuotas sin recargo.

Además, se pide "suspender los cortes de los servicios a familias de bajos ingresos y a trabajadores que sean enviados a seguro de paro".

"Diferir el vencimiento del BSE a micro y pequeñas empresas de sectores directamente afectados por la pandemia" y "suspender aumento del IVA a compras con tarjetas de crédito y débito" son otras dos medidas planteadas. Con respecto a la última, expresan que se debe "volver a los 9 puntos de devolución de IVA al sector gastronómico, que vive una crisis sin precedentes".

"Fortalecer transferencias a intendencias y municipios para mejorar la asistencia a afectados" es otra de las medidas pedidas.

En cuanto a los ingresos de los hogares, el FA propone "crear un subsidio por un monto equivalente a un salario mínimo nacional que dure el mismo tiempo que la cuarentena para aquellos trabajadores que no se encuentran registrados en el MTSS y en la Seguridad Social". "En este subsidio estarían incluidos los trabajadores no subordinados (cuentapropistas) y los que se encuentran en la informalidad (feriantes, changadores, vendedores ambulantes, artistas callejeros, etc.)", expresa el documento.

El partido propone, además, "aumentar las trasferencias a través de la Tarjeta Uruguay Social" y "aumentar igualmente los montos de asignaciones familiares". También pide "extender la canasta sanitaria de hogares de adulto mayor a hogares con discapacidad".

"Ampliar la cobertura de los servicios para las personas en situación de calle, asegurando la mayor extensión de los servicios de 24 horas y garantizar el acceso a la alimentación e higiene de dicha población" es otro de los planteos.

En cuanto a la vivienda, el FA pide que haya un "período de gracia a intereses de los créditos sociales a jubilados que concede el BROU" y otro "en intereses de cuotas hipotecarias del MVOTMA, ANV y BHU entre abril y julio para trabajadores enviados al seguro de paro y trabajadores por la cuenta y no registrados en la seguridad social".

Dentro de este capítulo, el FA pide "suspender desalojos y lanzamientos de inquilinos por 90 días".

En medio de la crisis por la expansión del coronavirus, el FA considera fundamental que se regule el precio del alcohol en gel y administrar el stock de mascarillas y tapabocas de forma pública, "tal como realizaron países como España y Francia". En este sentido, también se pide un "acuerdo de precios de productos alimentarios de la canasta básica".

El FA planteó dos propuestas para los servicios de salud. Una es crear un fondo de financiamiento específico "para que ASSE pueda hacer frente a la mayor demanda de atención" y la otra es "garantizar los derechos mutuales a través del FONASA de las personas, aun ante la pérdida del trabajo formal".

En cuanto a la estabilidad macroeconómica, el FA pide evitar "saltos abruptos" del dólar y "el recrudecimiento de la inflación".

