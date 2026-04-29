Régimen de franquicias: qué entrará en vigencia el 1º de mayo y el cambio a último momento

Montevideo Portal

Este viernes 1º de mayo entrará en vigor el nuevo régimen de franquicias, impulsado por el Poder Ejecutivo en el marco de la Ley de Presupuesto Quinquenal.

La modificación responde al fuerte aumento de las compras a través de plataformas online —principalmente a través de la china Temu— y establece, entre otras cosas, la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las importaciones que se realicen bajo la franquicia vigente.

A su vez, el cambio también establece que se exonere de dicho impuesto a las compras provenientes de los países con los que Uruguay tiene acuerdos comerciales internacionales en la materia; es decir, Estados Unidos (EE. UU.), aunque la norma exige algo más que solo el país de origen del envío.

De todas formas, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) determinó que esta exoneración comience a regir a partir del próximo 1º de julio.

Entonces, ¿qué es lo que entra en vigor este viernes? ¿Qué compras incluyen IVA y cuántas transacciones al año pueden realizar los uruguayos? A continuación, algunas de las dudas más relevantes, con información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿Qué es una franquicia?

Es un régimen que permite a personas físicas mayores de 18 años importar hasta tres envíos internacionales al año sin pagar ciertos impuestos, en compras por debajo de ciertos montos y condiciones.

¿Cuántas hay por año con la nueva normativa?

Hasta tres compras, con un límite total de US$ 800, de forma anual.

¿Qué pasa si una persona utiliza los tres envíos, pero no alcanza el límite de los US$ 800?

Deberá esperar hasta el próximo año para utilizar el beneficio, cuando se renuevan las tres franquicias. El importe no es acumulativo.

¿El IVA está incluido en el límite de los US$ 800?

No, el IVA se carga luego de efectuada la compra.

¿En qué compras hay IVA?

Depende del país de origen del envío y de facturación:

• Desde Estados Unidos, no paga IVA por el Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA).

• Desde otros países, sí paga IVA.

¿Cómo funcionan las compras a Estados Unidos?

Son hasta tres compras al año de un máximo de US$ 200 por envío.

¿Entonces, son seis franquicias en total por persona?

No. Las franquicias son tres, sin importar el régimen que se utilice, y lo mismo aplica para el tope. Por ejemplo: si se realiza una compra de US$ 198 dólares a EE. UU. a través de un courier registrado, no se paga IVA; sin embargo, el saldo del usuario para el uso de franquicias quedará en US$ 602, que se podrán utilizar en hasta dos compras.

¿Qué pasa si ya se usaron los tres envíos en 2026 antes del 1º de mayo?

No se puede volver a usar la franquicia en lo que queda del año. Aunque el régimen cambie en mayo, el límite de cantidad ya se consumió.

¿Qué pasa si se hace un cuarto envío?

Se pasa automáticamente al régimen simplificado: en lugar de pagar IVA, aranceles y otros tributos por separado, se paga un único impuesto del 60% sobre el valor del producto.

Los sitios web del MEF y la DNA también tienen información para los usuarios respecto al tema.