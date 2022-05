Raúl Iglesias criticó contratación de Eduardo Preve, quien reivindicó su labor en Fiscalía

Política

El fiscal de Delitos Sexuales de 4to. Turno, Raúl Iglesias, que está en el centro de la atención mediática por el archivo de 300 denuncias de delitos sexuales y por otros hechos, ha criticado en varias entrevistas realizadas durante los últimos días la gestión de los recursos de la Fiscalía General de la Nación, y en especial la contratación del periodista Eduardo Preve, para desempeñar tareas en la institución vinculadas a la comunicación interna.

El domingo en Polémica en el Bar de canal 10, Iglesias cuestionó “cuando se contrató a un periodista para un tema interno: en eso me parece que no correspondía”.

“Nada contra Preve, nada contra ese señor; yo no lo conozco, no tengo nada contra él. Si lo contrataron y consideraban que necesitaban su trabajo, bien por él. A mí me parece que ese dinero se podría destinar a otra cosa, por ejemplo, para la Unidad de Víctimas”, dijo Iglesias.

Preve fue coordinador de Subrayado hasta abril de 2021, cuando firmó con canal 10 un contrato de desvinculación. En junio de 2021 fue contratado por el entonces fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, como su adscripto directo, cargo que desempeñó hasta el 31 de enero de 2022, cuando renunció. Dos meses después, en marzo de este año, comenzó a trabajar como director de noticieros de TV Ciudad, donde sigue hoy.

En respuesta a estas declaraciones de Iglesias y a otras similares realizadas este jueves en el programa En Perspectiva de Radio Mundo, Preve envió a algunos fiscales y otros funcionarios de la Fiscalía una síntesis de sus aportes a la institución durante los siete meses que trabajó allí.

“Ya que hoy en una segunda oportunidad el Dr. Iglesias volvió a referirse a mi trabajo en Fiscalía sin siquiera conocer la actividad que desarrollé en la institución durante los meses que estuve contratado, les envío un breve resumen de algunos de los proyectos en los que tuve activa participación”, comienza el mensaje que dirigió el periodista a excompañeros: “realizamos la primera encuesta de clima laboral de la historia de la Fiscalía, de donde se extrajeron datos importantes para el área de Clima Laboral; coordiné junto a otras personas la puesta en marcha del proyecto de seguridad (cámaras, ingreso dactilar, etc) en las fiscalías de delitos sexuales, donde usted trabaja actualmente; participé activamente de las negociaciones con el sindicato de funcionarios para llegar a la firma del primer convenio colectivo entre el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAFU) y Fiscalía; trabajé, junto al área de informática y AGESIC [Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento], en el desarrollo de la agenda on line de Fiscalía, poniendo en marcha el proyecto de solicitud de agenda electrónica para realizar denuncias o acceder a la carpeta de investigación fiscal; gestioné beneficios en Macro Mercado para todos los funcionarios de Fiscalía (fiscales y no fiscales)”, repasa Prevé en el mensaje al que accedió Montevideo Portal.

“Fui uno de los líderes -junto con compañeros de Comunicaciones e Informática- del proyecto de rediseño y puesta en funcionamiento de la nueva página web de Fiscalía”, expresa el periodista, y agrega: “armé una campaña interna de seguridad informática y buenas prácticas digitales dirigida a todos los funcionarios de Fiscalía, tras constatar casos de phishing (robo de identidad) en la institución; coordiné talleres con fiscales y expertos en seguridad informática; todas esas iniciativas se desarrollaron al mismo tiempo que el trabajo diario de comunicación interna realizado con fiscales y funcionarios sobre aspectos operativos de la institución; también le cuento que por licencia de mis compañeros de comunicación, me tocó trabajar -con mucho orgullo- 24 y 25 de diciembre y 31 de diciembre y 1 de enero en tareas de comunicación externa”.

Gira mediática

Este jueves, en entrevista con En Perspectiva, Iglesias retomó sus críticas al fiscal de Corte interino, Juan Gómez, quien sucedió a Díaz en el cargo. “El mensaje para el sistema político es: se viene una Rendición de Cuentas, necesitamos más dinero, más rubros, pero también cómo se controla luego cómo se gasta ese dinero”, planteó el fiscal, quien explicó que alude a que “el Parlamento podría crear una comisión” para “controlar que el dinero se destine adonde se debe de destinar, y no por ejemplo - y lo sostengo, y sé que me estoy metiendo con varios colegas - a la contratación de un periodista como Preve”.

“Insisto: no tengo nada personal contra él, ni lo conozco, nunca le vi la cara, pero se contrató a esa persona para un tema de comunicación interna. ¿En serio? Cuando hacen falta fiscales, cuando hay fiscales de turnos únicos en el interior que no dan abasto”, agregó Iglesias.

El fiscal también cuestionó en la misma entrevista a otros “determinados periodistas” que, a su juicio, “salen a decir cualquier cosa”. ‘Estoy en Uruguay 1125. Que vengan y me lo digan en la cara’”, dijo el fiscal, lo que, para el Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) constituye una “actitud amenazante”.

Fuentes vinculadas a Fiscalía informaron a Montevideo Portal que Preve percibía en esa institución un salario nominal de $ 119.600 ($ 79.330,00, líquido). Los fiscales letrados o especializados, como Iglesias, tienen sueldos nominales de $ 196.648, más otras partidas adicionales.

