Raffo entra de lleno en polémica sobre ollas, fustiga “motivos políticos” y convoca a Lema

La presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, convocó a sesión especial ampliada este lunes a las 17:30hs con el objetivo de tratar el tema de la alimentación y las políticas sociales en la capital.

Al encuentro concurrirá, según anunciaron desde el Partido Nacional, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, como invitado especial.

Raffo se expresó en su cuenta de Twitter sobre la polémica que envuelve a la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), luego de que el Mides emitiera un comunicado en el que advierte que, del listado de ollas remitido por la organización, “surge que al menos 14 de las iniciativas no funcionan en las direcciones declaradas”.

El ministerio también indica que, según la información enviada, la CPS enumera 162 iniciativas en Montevideo, pero, “a través del cruce de bases de datos y mediante el relevamiento de distribución de insumos, se constata que 20 de estas iniciativas son atendidas directamente por Uruguay Adelante en su centro de acopio y otras 3 iniciativas se encuentran repetidas dentro del listado”, por lo que serían 139 las ollas o merenderos que atendería CPS. “A través de esta información se reconoce que las ollas y los merenderos comprendidos por la CPS en Montevideo son un 20% menos, aproximadamente, que los que se declaraba públicamente”, afirma el Mides.

“En relevamiento realizado por jefes de oficinas territoriales del Mides, se constataron que al menos 14 de las iniciativas no funcionan en las direcciones declaradas, por lo que se desconoce su estado de actividad o existencia”, dice el comunicado. Ante esto, el ministerio afirma que “se remitirá la documentación que lo constata a la División Jurídica del Mides, que analizará eventuales acciones legales”.

Raffo catalogó de “grave” la información. “Primero CPS dijo que había hambre y no le alcanzaban los alimentos del Mides. Después no quiso dar datos por ‘motivos políticos’ y ahora se detectó que atiende menos ollas de las que decía y declara 14 que no existen”, tuiteó la excandidata a la Intendencia de Montevideo.

“Nunca los motivos políticos pueden estar por encima de las necesidades de la gente. La decisión del Mides de darle los alimentos a las ollas sin la intermediación de CPS es acertada y responsable. Se cuida al más vulnerable y se administra con seriedad el dinero de todos”, planteó Raffo en Twitter.

También se pronunció al respecto el presidente Luis Lacalle Pou, que destacó que no hay corte de suministro sino que “lo que hay es corte de intermediación”. “Los alimentos para las ollas están todos”, dijo Lacalle.

Sobre ese punto, Lema señaló días atrás: “A partir de ahora, las ollas y merenderos interesados pueden solicitar el apoyo en insumos directamente en el Centro de acopio de Uruguay Adelante”.

En tanto, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se refirió a la decisión del Mides de retirar “apoyo” a CPS. “Desafortunada y desacertada medida que espero se revea cuanto antes”, indicó la jerarca comunal en su cuenta de Twitter. “Hay que apoyar, no cuestionar a quienes sostienen las ollas. Los controles son responsabilidad de las instituciones que brindan apoyo, no de las personas que trabajan voluntariamente”, expresó.

