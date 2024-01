Radío levantó polvareda en oficialismo y oposición con declaraciones sobre cannabis

Política

Una vez más, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, expresó su postura acerca del prohibicioismo que recae sobre las drogas en el país. En consecuencia, fue criticado por diputados del oficialismo, aunque también recibió apoyo del oficialismo y de la oposición.

“El cannabis no es la puerta de entrada a ninguna otra droga, no lo digamos más”, indicó el jerarca en Arriba gente (Canal 10). En ese sentido, Radío expresó que si ese argumento fuera así “quiere decir que todos los que consumen cannabis entrarían a otras drogas, y no entran todos”, enfatizó en el programa televisivo.

Los dichos de Radío no pasaron desapercibidos. La diputada por el Partido Colorado (PC) Nibia Reisch dijo, en diálogo con 970 Universal, que desde la bancada del oficialismo tuvoeron “algunas diferencias” con el jerarca de la JND.

De este modo, Reisch señaló que hay “preocupación” entre los integrantes de la comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados que pertenecen al oficialismo”. “Ya hemos tenido algunas diferencias con Daniel”, dijo al programa radial.

Además, Reisch contradijo a Radío: “La marihuana sí es la puerta de entrada a otras drogas y los propios adictos nos lo dicen”.

El diputado blanco Álvaro Dastgue también criticó al secretario general de la JND por sus declaraciones.

“Un secretario de drogas lo primero que tiene que hacer es informar, porque luego de la información viene la libertad”, dijo a 970 Universal.

Dastugue, que también integra la comisión de Adicciones, aseguró que en Uruguay “no hay estadísticas serias”. “Yo les cuento lo que yo vivo, en la práctica, en lo llano, afirmó el parlamentario, quien vive en una casa de Beraca.

El diputado cuestionó, además, la actitud de Radío y señaló que desde la coalición de gobierno “ningún” integrante dice este tipo de “afirmaciones”. “Desde que que está como secretario de la JND las manifiesta personalmente suelto de cuerpo”, expresó.

“Para mí son durísimas las declaraciones de Radío porque siguen bajando la percepción del riesgo”, dijo Dastugue.

De todos modos, Radío también recibió elogios por parte del oficialismo y de la oposición.

El senador frenteamplista Diego Olivera destacó la “gran capacidad pedagógica” de Radío, quien aseguró que “desarrolla ideas fundamentales sobre las políticas de drogas”.

Una entrevista donde, con gran capacidad pedagógica, @DanielRadioP desarrolla ideas fundamentales sobre las pol de drogas.



De tanto en tanto hay q revisar los fundamentos filosóficos de las políticas y encontrarnos con que es imprescindible evolucionarhttps://t.co/U47GeG0TZe — Diego Olivera Couto (@dolivera_uy) January 26, 2024

El exjerarca frenteamplista Gerardo Rey señaló en X (antes Twitter) que en sus declaraciones Radío “aporta datos, evalúa resultados y propone nuevas medidas en asuntos de gran relevancia”. “Si asumimos que no es necesario estar de acuerdo en todo y trabajar en aquello donde se pueda coincidir, aumentan las posibilidades de construir consensos”, agregó.

Conocer para proponer.@DanielRadioP aporta datos, evalúa resultados y propone nuevas medidas en asuntos de gran relevancia.

Si asumimos que no es necesario estar de acuerdo en todo y trabajar en aquello donde se pueda coincidir, aumentan las posibilidades de construir consensos. https://t.co/i55Cb7s71K — Gerardo Rey (@gerardoreyfa) January 25, 2024

Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior, también apoyó a Radío. “Se puede ser escéptico, pero no reaccionario. Las políticas de drogas, tal cual las conocemos, se crearon hace más de 60 años y han fracasado radicalmente en todos sus objetivos”, expresó.

El politólogo señaló que “nos guste o no, la realidad es que hoy en el mundo se producen, venden, compran y consumen más drogas ilegales que nunca”. Además, destacó Sanjurjo, “su implementación está asociada al crecimiento explosivo del narcotráfico, de la corrupción y la violencia. Sobre todo, en América Latina”.

“No sé si hay alternativas viables, pero negar la realidad y quedarse de brazos cruzados no es una opción”, agregó

Se puede ser escéptico, pero no reaccionario. Las políticas de drogas, tal cual las conocemos, se crearon hace más de 60 años y han fracasado radicalmente en todos sus objetivos.



Nos guste o no, la realidad es que hoy en el mundo se producen, venden, compran y consumen más… — Diego Sanjurjo (@dsanjurjogarcia) January 26, 2024

El exseandor frenteamplista Federico Preve también se mostró de acuerdo con las declaraciones de Radío. “La política prohibicionista hace más de un siglo nos llevó a esta catástrofe de crimen organizado sin consecuencias sobre el consumo y con poca seguridad sobre lo que se consume. Es tiempo de cambiar, tiempo de regular progresivamente las drogas”, manifestó.

De acuerdo con @DanielRadioP. La política prohibicionista hace más de un siglo nos llevó a esta catástrofe de crimen organizado sin consecuencias sobre el consumo y con poca seguridad sobre lo que se consume. Es tiempo de cambiar, tiempo de regular progresivamente las drogas. https://t.co/BMcA2IBu7u — Fede Preve Cocco (@fepreco) January 25, 2024

El militante Santiago Gutiérrez Silva escribió en X (antes Twitter) que comparte la visión del jerarca de la JND.



Gran entrevista.

Comparto la visión. https://t.co/c4MzzX9YsN — Santiago Gutiérrez Silva (@sgutierrezsilva) January 25, 2024