Internacionales

Qué se sabe de Pequeño J, narco peruano señalado por mutilar a tres jóvenes en Argentina

Montevideo Portal

La Policía argentina, y también Interpol a través de una orden de captura internacional, procuran avanzar en la búsqueda del narco peruano de 20 años conocido como Pequeño J, señalado por asesinar a las tres jóvenes que días atrás aparecieron mutiladas en la zona de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires.

La alerta roja de Interpol sobre Tony Janzen Valverde Victoriano indica que está prófugo por crímenes de homicidio agravado, “con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía, y por mediar violencia de género reiterada en tres hechos”.

De acuerdo con lo informado por Infobae, la Policía y la Fiscalía lograron dar con el número telefónico del narco, lo que fue clave para determinar que antes y después de la madrugada del 20 de setiembre —la fecha del triple homicidio— se reunió con Matías Ozorio, señalado como cómplice y a quien también busca Interpol.

El celular de Pequeño J también permitió allanar el viernes un lugar donde se escondía en la zona de Isidro Casanova. Si bien cuando la Policía llegó el narco ya se había ido, el operativo permitió secuestrar armas y un pantalón con manchas de sangre, que será objeto de pericias.

La base operativa del jefe narco estaba en dos villas, la 21-24 y la 1-11-14, aunque también tenía contactos en el conurbano bonaerense, sobre todo en las zonas sur y oeste, según información policial a la que accedió Clarín. El citado medio señaló que el joven delincuente alquilaba casas en distintas áreas para utilizarlas como lugares de acopio de drogas.

Además, Clarín informó que el 28 de agosto Pequeño J viajó a Uruguay y que volvió a Argentina dos días después mediante transporte marítimo.

Según informó La Nación, ahora la Policía busca reunir más imágenes y datos de Pequeño J para divulgarlas y poder facilitar su búsqueda tanto a nivel local como internacional.

La información primaria determinó que el joven narco planeó desde la trampa para atrapar a las víctimas hasta la orden de transmitir en vivo los asesinatos.

Por el caso hay de momento seis detenidos.

Este lunes está previsto que declare un hombre contratado para sepultar a las víctimas. Además, también se espera la declaración del hombre apuntado como chofer de la camioneta donde se trasladó a las jóvenes hasta la casa donde las asesinaron. Este último fue detenido cerca de la frontera con Bolivia y se esperan estudios para determinar si encuentran ADN de las asesinadas debajo de sus uñas.

Montevideo Portal