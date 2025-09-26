Emiten captura internacional para cómplice de narco acusado del triple crimen en Argentina

Internacionales

La Justicia de Argentina emitió una orden nacional e internacional por el caso de las tres jóvenes asesinadas y descuartizadas: Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

Según informaron medios argentinos, Interpol emitió una alerta roja para capturar a Matías Ozorio, uno de los cómplices del hecho y cercano al naco Pequeño J, acusado de ser el autor material del hecho.

“Por disposición del doctor Fernando Guevara, juez de Garantías de La Matanza, tengo el agrado de dirigirme a usted en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) dirigida a Matías Agustín Ozorio y otros, en el orden del delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”, indica el oficio enviado a la Subsecretaría de Cooperación de la Justicia de Argentina.

En el documento enviado se hizo una descripción del hecho por el que se emitió la alerta roja.

“Entre los días viernes pasado, aproximadamente entre las 22.30, y el martes último, aproximadamente a la 18, un número indeterminado de sujetos de distinto sexo, entre los que se encontraban Maximiliano Parra, Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero, Julio Valverde y/o Montaña y/o Pequeño Jota y Matías Agustín Ozorio actuando con división de roles, en el interior del domicilio situado en Chanar 702, en Villa Vatteone, Florencio Varela, y con claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de Verdi, de 20 años; Del Castillo, de 20, y de Gutiérrez, de 15, ocasionándoles lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso”, indica el texto.

Se asegura que obraron de “manera inhumana” para provocar “padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando los masculinos su condición biológica dominante de género sobre las víctimas”.

