Divulgaron los primeros renders del proyecto de transporte para Montevideo: ¿cómo será?

Locales

Montevideo Portal

En las últimas horas, se presentaron los primeros renders del proyecto que financiará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una obra que transformará la circulación del transporte metropolitano y reorganizará uno de los nodos más transitados de Montevideo.

Las imágenes divulgadas permiten apreciar cómo se distribuirá la infraestructura en tres niveles y cómo se integrarán los túneles previstos para mejorar los flujos del tránsito en la zona.

Según la propuesta, consignada por El Observador, la estación tendrá andenes subterráneos para los ómnibus que circulan por los corredores de Avenida Italia y 8 de Octubre, lo que permitirá separar los distintos tipos de tránsito y reducir los tiempos de conexión.

De acuerdo con la documentación técnica, el proyecto contempla una estructura de tres niveles. En superficie se ubicará una plaza pública con accesos peatonales y bicicleteros. En el nivel –1 funcionará una plaza semicubierta con comercios, servicios, áreas de espera, baños, casilleros y estacionamiento vigilado para bicicletas.

En el nivel –2 estarán los andenes de los ómnibus eléctricos articulados que integrarán la Línea A, vinculando 8 de Octubre y Camino Maldonado con el área central.

Los renders divulgados muestran la disposición de andenes, la conexión entre niveles mediante escaleras, rampas y ascensores, así como la reorganización del flujo peatonal en el entorno inmediato. También ilustran el rediseño del túnel existente en 8 de Octubre, que será reubicado en el nivel más profundo para integrarse al nuevo esquema de circulación.

El plan prevé que, con esta infraestructura y los carriles exclusivos, los tiempos de viaje en los corredores principales se reduzcan de entre 68 y 81 minutos a rangos estimados de 43 a 54 minutos, dependiendo del tramo. La estación se concibe como punto de transferencia para reorganizar los recorridos actuales y permitir combinaciones más rápidas entre líneas metropolitanas y urbanas.

Montevideo Portal