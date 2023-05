Proponen llamar “Puente de la Solidaridad” donde el FA pedía recordar a Tabaré Vázquez

Política

Montevideo Portal

El diputado cabildante Rafael Menéndez y los blancos Alfredo De Mattos y Miguel Irrazábal presentaron un proyecto de ley para designar como “Puente de la Solidaridad” al nuevo cruce sobre el río Negro que unirá Paso de los Toros con Pueblo Centenario, en la zona donde está ubicada la nueva planta de UPM.

La propuesta de designación choca con la impulsada por el Frente Amplio (FA) para que ese puente lleve el nombre del expresidente Tabaré Vázquez.

El diputado de Durazno por el Frente Amplio, Martín Tierno, dijo a Montevideo Portal que la propuesta “llama la atención” y adjudicó en los legisladores de la coalición una intencionalidad de evitar que la obra recuerde al expresidente.

“Sabiendo que estaba el planteo y que se iba a presentar un proyecto, no entendí todavía el motivo. Nada más que están en contra de que lleve el nombre de Tabaré Vázquez”, dijo.

El legislador opositor señaló que el asunto deberá ser saldado en la Comisión de Transporte Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, Menéndez, Irrazábal y De Mattos afirman que la propuesta fue aprobada por el municipio de Paso de los Toros.

“Uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia de Paso de los Toros fueron las inundaciones del año 1959 que afectaron la ciudad y zonas aledañas”, dice la exposición de motivos. La evacuación fue decretada el 17 de abril. Unos 20 días después, al regreso de los vecinos a la ciudad, distintas instituciones y personas se acercaron para colaborar con la reconstrucción.

“Fue por eso que el diputado Julio Cardozo por el departamento de Tacuarembó presentó el proyecto para declarar el 17 de abril de cada año como el ‘Día Nacional de la Solidaridad’, promulgada el día 12 de abril de 2000”, sostuvieron los diputados en el texto donde argumentaron su planteo.

“Para perpetuar el ‘Día Nacional de la Solidaridad’ es que proponemos que al nuevo puente sobre el río Negro se le denomine ‘Puente de la Solidaridad’”, agregaron.

Menéndez dijo a Montevideo Portal que la propuesta se la trasladó el diputado De Mattos para que “el nombre de la solidaridad quedara plasmado en alguna obra de Paso de los Toros”. “Me pareció que era un nombre, primero, neutral, y que además significaba algo importante en el espíritu del pueblo”, dijo.

“Creo que tenemos que ir por el camino de los entendimientos. La solidaridad va en el camino de trascender lo que es político. No porque fuera el nombre de Tabaré Vázquez. Me parecería lo mismo si fuera el nombre de cualquier otro expresidente. Eso me parecía que podía generar algún tipo de controversia”, agregó.

El debate en Carmelo

No es la primera vez que ocurre una polémica por proyectos de designaciones de puentes en homenaje a Vázquez. El mismo asunto tuvo un cruce entre diputados colonienses, en una disputa por el nuevo puente de la ciudad de Carmelo.

Mientras los blancos impulsan llamarlo puente del Bicentenario, por los 200 años de la ciudad coloniense, los frenteamplistas promueven que sea designado como Tabaré Vázquez, en homenaje al expresidente que impulsó la obra.

El 12 de abril, el presidente de la comisión, el nacionalista Daniel Martínez, había afirmado que “prácticamente está confirmado que el puente sobre la ruta 5, por voluntad unánime, lleve el nombre del expresidente Tabaré Vázquez”, y por tanto pidió desestimar la propuesta que el Frente Amplio había hecho para el puente de Carmelo.

Montevideo Portal