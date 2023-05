Tras crimen, Da Silva llamó “caranchito” a Orsi, que respondió: “Ni lo leo, no me molesto”

Política

El crimen de un trabajador en un supermercado del Parque Rodó en la noche de este lunes generó un cruce de opiniones entre dirigentes del Frente Amplio y el Partido Nacional. “Asesinaron con un tiro en la cabeza a un trabajador en un super, y todos los días nos enteramos de más homicidios. Pero lo que parece preocupar más al gobierno es quién se atiende en el Hospital Policial. Le están errando”, publicó en Twitter el candidato de Canelones, Yamandú Orsi. El senador nacionalista Sebastián Da Silva compartió el mensaje y comentó: “Le queda mejor hacerse el macanudo que el picante. Hace tiempo que no se escucha una idiotez como esta en el debate político. Caranchito”. Consultado al respecto, Orsi le respondió en rueda de prensa.

“No es la primera vez que lo hago”, dijo el intendente y precandidato a la presidencia por el Movimiento de Participación Popular (MPP). Allegados a Orsi recordaron que el 30 de mayo de 2018, cuando el Frente Amplio era gobierno nacional, tuiteó: “Hoy es un día oscuro, triste. Una trabajadora de mi barrio fue asesinada en una rapiña. Confieso que me cuesta ser del todo racional en estos casos. La rabia y la importancia me dominan. Algo tengo claro: acá sí son ellos contra nosotros. La mala gente existe”.

Este martes, volvió a expresar su indignación y, tras el homicidio del trabajador del supermercado, apuntó contra el Poder Ejecutivo: “Hoy nos levantamos con esa noticia, y el gran tema que convoca a este Gobierno y al Ministerio del Interior, la gran preocupación, es quién se atiende y quién se dejó de atender en el Hospital Policial. Me parece que estamos fuera de foco”.

Entonces, fue consultado sobre las declaraciones de Da Silva, que lo acusó de “caranchito”, y respondió: “No lo leo. Que diga lo que quiera. Ni lo leo, no me molesto, no pierdo el tiempo ni lo voy a perder”.

Un periodista le preguntó si “lo toma con normalidad”. “¿De Da Silva qué otra cosa podemos esperar? ¿Que se haga cargo?”, preguntó Orsi.

El Ministerio del Interior “insiste demasiado con cosas que no son importantes”, planteó el intendente, y agregó: “Ojo, yo creo que se trabaja bien, conozco al ministro, el jefe de Policía de Canelones [Víctor Trezza] es un lujo, de verdad. Con [el ministro del Interior, Luis Alberto] Heber hablamos y tenemos proyectos en común, y vamos a trabajar juntos. Ahora, el gobierno, tal cual yo lo planteé en el mensaje, centra el tema seguridad en si te atendés o no te atendés en el hospital policial. Está bien. Capaz que está mal. Ahora, capaz que te pasa un elefante por adelante y no lo ves”.

Penadés y las elecciones internas

El intendente también fue consultado sobre el pedido de desafuero del senador nacionalista Gustavo Penadés, indagado por explotación sexual de menores de edad. “Se va a procesar como se tenga que procesar, la Justicia lo resolverá y el Parlamento, por lo que veo, está alineado a resolver correctamente. Es un hecho que por donde lo mire genera preocupación y angustia”, dijo Orsi.

El intendente canario también fue consultado sobre el apoyo del Partido Comunista a la precandidatura a la presidencia de la república de Carolina Cosse, y al respecto expresó que lo ve “como algo natural, beneficioso, porque estaba aquello de si ya se tenían que explicitar los sectores o no”.

“Yo creo que está bien que se explicite. Y que el ciudadano, que el frenteamplista y que el no frenteamplista sepan de antemano. Y ya viendo cuál es la oferta electoral que va a haber, de cara a las internas, a las primarias, la gente ya empieza a resolver ahí lo que va a pasar en octubre”, estimó.

