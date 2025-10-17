Primera fila: Luis Lacalle Pou y su pareja Corina Bove fueron al concierto de Rod Stewart

Curiosidades

El reconocido músico y compositor británico Rod Stewart se presentó este viernes en el Estadio Centenario en el marco de su gira One Last Time.

El músico comenzó su espectáculo sobre las 21:00 luego de la presentación de su telonero, el músico uruguayo Felipe Havranek.

Entre los cientos de personas que fueron a verlo, una pareja resaltó entre las demás: el expresidente de la República Luis Lacalle Pou y su pareja, la abogada Corina Bove. Según constató Montevideo Portal, se los vio moviéndose entre el público muy cerca del escenario.

Ambos habían sido vistos juntos poco después de que Lacalle Pou dejara la presidencia. Horas después de finalizado su mandato se fue a Brasil y, en los registros tomados por otros pasajeros del vuelo, ambos aparecieron felices y dispuestos a disfrutar de unas vacaciones.

Por su parte, esta es la tercera vez que el intérprete y creador de grandes hits como “Forever Young” o “Da Ya Think I’m Sexy?” visita el país. La primera vez lo hizo en 1989 en un momento del boom de su música en el mundo. Luego repitió en 2014, y ahora, con 80 años, vuelve a pisar fuerte en Uruguay.

De acuerdo con lo que supo Montevideo Portal, Stewart recorrió la capital del país este viernes a modo de paseo. En este marco, dio una vuelta por 18 de Julio hasta llegar a la plaza Independencia en auto.

