Corina Bove: qué dijo años atrás la abogada vista con Lacalle sobre el dinero y ser madre

Tal como estaba previsto, el expresidente Luis Lacalle Pou salió del país horas después de dejar el cargo, lo que había anticipado en febrero a la Asamblea General, en cumplimiento de una norma que así lo determina por un determinado tiempo desde que los jefes de Estado terminan su mandato.

El viaje tuvo lugar este domingo, y a Lacalle Pou se lo pudo ver en un avión rumbo a Río de Janeiro, donde voló acompañado de la abogada Corina Bove, socia del estudio Guyer & Regules.

Bove es una destacada abogada, que se ha especializado en derecho corporativo y bancario, experta en fusiones y adquisiciones de empresas. Pese a eso, no es de las profesionales de las leyes que cultivan un alto perfil mediático; más bien todo lo contrario.

Sin embargo, en 2016, Bove dio una entrevista a Adela Dubra para su ciclo Me lo dijo Adela, en Canal M de Montevideo Portal. La charla fue en el marco de un programa dedicado a mujeres, poder y dinero.

Allí, la abogada habló sobre los desafíos de la vida laboral de las mujeres, sobre todo al momento de afrontar la maternidad.

Acá podés ver el video de la entrevista.

La primera pregunta que Bove respondió fue sobre qué le parece que representa tener dinero. “Yo creo que el dinero para todos, al final del día, no es más que una herramienta para lograr determinados fines. Y, como tal, tiene un rol de relevancia. Creo que una persona que tiene y gana su propio dinero lo que está ganando es libertad, tranquilidad, el poder tomar decisiones donde el dinero no sea un obstáculo para poder hacer algo más. Desde ese punto de vista tiene su relevancia y por supuesto que es importante tanto para las mujeres como para los hombres”, dijo la abogada, que por entonces tenía 42 años.

Sobre su carrera profesional, que por su posición en la empresa implicaba distintos viajes, Bove afirmó que, como mujer, al proyectar su vida laboral, desde el inicio percibió la existencia de distintos obstáculos.

“Cuando yo empecé a trabajar en Guyer no podía creer que estaba trabajando ahí, pero veía todos los obstáculos que iba a tener para poder llegar a socia. Y en el momento en que decidí ser madre, todas esas dudas y miedos se materializaron. Entonces empecé a tener como cortocircuitos: de que si voy a ser madre no puedo estar trabajando como trabajo; de que no iba a poder balancear los dos roles. Y te puedo asegurar que, si no hubiera trabajado en la organización donde estoy —que les da a las mujeres un horario flexible—, yo hoy no estaba donde estaba”, dijo. “No me considero un ejemplo con eso, pero me parece relevante contarlo y decir la realidad. Tampoco es que soy una súper mujer, y tuve las dudas que tenemos todas. Y realmente si el estudio no me hubiera acompañado y dado las posibilidades que me dio, yo no estaba donde estoy”, completó.

Bove agregó que se vio “tentada” en dar un paso al costado, por “todo lo que genera la maternidad”, pero que al mirar para atrás está contenta de haber seguido adelante. “Estoy agradecida a la organización, porque la verdad que no todas las empresas son así. Y creo que la gran barrera externa que tenemos las mujeres es no poder tener flexibilidad laboral”, remarcó.

Al momento de dar un consejo a las mujeres que están empezando su carrera, la abogada señaló que lo fundamental es animarse y no estar pensando en todos los problemas que se podrían enfrentar.

“Que [los problemas] los tengamos y los afrontemos en el momento que los tengamos. Pero que no nos salgamos antes de tiempo. Al empezar, tenemos una cantidad de años en los que podemos jugar en igualdad de condiciones con los hombres. Después, cuando optamos por tener hijos, probablemente las que optamos por formar una familia, ahí si vas a bajar un cambio”, señaló.

También contó que estudió en Nueva York, pero valoró que, al mirar en retrospectiva, fue una buena decisión regresar a Uruguay, donde se siente feliz.

