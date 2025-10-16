Pantallazo

Rod Stewart ya llegó a Uruguay: paseó por 18 de Julio y visitó el Museo Naval

Montevideo Portal

El archiconocido músico y compositor británico Rod Stewart arribó al Uruguay en vuelo privado este miércoles 15 de octubre para brindar un espectáculo este viernes 17 de octubre en el Estadio Centenario, después de 11 años de la última vez que dio un concierto en Montevideo.

Stewart llega al país como parte de su gira One Last Time y dará su show a las 21:00 horas, luego de la presentación de su telonero, el músico uruguayo Felipe Havranek.

Esta es la tercera vez que el intérprete y creador de grandes hits como “Forever Young” o “Da Ya Think I’m Sexy?” visita el país. La primera vez lo hizo en 1989 en un momento del boom de su música en el mundo. Luego repitió en 2014, y ahora, con 80 años, vuelve a pisar fuerte en el país.

De acuerdo con lo que supo Montevideo Portal, Stewart, este viernes, recorrió la capital del país a modo de paseo. En este marco, dio una vuelta por 18 de Julio hasta llegar a la plaza Independencia en auto.

Asimismo, visitó la rambla y allí ingresó al Museo Naval, ubicado en rambla De Gaulle y Luis Alberto de Herrera, en el Buceo. La visita al lugar se debió a que está interesado en la historia del Graf Spee.

Allí no solo se sacó una foto en la entrada, vestido con camisa blanca, pantalón blanco a cuadros y championes All Star, sino que dejó un mensaje en el libro de visitas.

“Very interesting. Thank you” (“Muy interesante, gracias”), escribió, y abajo dejó su firma.

El músico se está alojando en el hotel Sofitel, en Carrasco.

