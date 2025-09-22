Presupuesto: Ojeda manifestó “decepción por el incumplimiento de promesas de campaña”

Política

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, volvió a referirse a la Ley de Presupuesto Quinquenal, presentada por el gobierno el pasado domingo 31 de agosto al Parlamento.

En tal sentido, el excandidato a la Presidencia manifestó en declaraciones a Telenoche (Canal 4) sentir “cierta decepción por el incumplimiento de promesas de campaña electoral” y ahondó en “el hecho de que se prometieran 2.000 policías nuevos al inicio del período, y que en los 5 años no va a haber ni la mitad, es realmente decepcionante”. “Ojalá esto cambie”, acotó.

Debido a esto, el colorado planteó que “cosas como esa hacen que estemos mirando de cerca lo que está pasando, y no descartamos eventualmente ninguna acción para el futuro”.

“No vamos a adelantar lo que vamos a hacer, escucharemos a todos, y el partido tomará una decisión. Esa fue la definición que hemos tomado todos juntos”, profundizó.

A comienzos de setiembre, Ojeda había manifestado que desde el gobierno “le mintieron a la gente en cosas que sabían que no iban a poder cumplir” y que las promesas que se hicieron en campaña fueron “para ganar”.

“Agradezco la sinceridad del subsecretario [Martín] Vallcorba, que es el único que dijo: ‘No vamos a poder cumplir’. El tema es que siempre supieron que no iban a poder cumplir lo que estaban prometiendo porque todos sabíamos cuáles eran las perspectivas económicas de Uruguay; no ha habido grandes sorpresas”, planteó Ojeda.

Entonces, aludió directamente al capítulo del Presupuesto dedicado a cambios tributarios. “Todos recordamos al presidente Orsi en el debate en campaña mirar a cámara y decir: ‘No vamos a subir los impuestos’. Va a ser meme ese clip de Orsi diciendo que no va a subir los impuestos. Aquí vienen aumentos y vienen nuevos impuestos”, expresó el senador colorado.

En cuanto al Ministerio del Interior, recordó que Orsi “prometió la contratación de 2.000 policías” y que el ministro Carlos Negro, en Comisión Especial del Senado, “quiso reformular la promesa y decir que eran 2.000 policías durante los próximos cinco años”, pero que ahora “están anunciando 500”. “En todas las escuelas del país, 500 es menos que 2.000”, dijo.

Para resumir, Ojeda manifestó que la primera apreciación de su partido con respecto al Presupuesto es “el incumplimiento de promesas importantes”.

“No subir los impuestos fue una [propuesta] concreta y directa en donde se miró a la cara a la ciudadanía y se dijo lo opuesto de lo que se está haciendo”, finalizó.

