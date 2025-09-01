Política

“Le mintieron a la gente” y “Orsi va a ser meme”: Ojeda por impuestos en Presupuesto

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, brindó una rueda de prensa este lunes 1° de setiembre tras una reunión del Comité Ejecutivo Nacional en el que se realizó un “primer análisis” de la Ley de Presupuesto Quinquenal, presentado por el gobierno en la tarde del pasado domingo al Parlamento.

Ojeda manifestó que desde el gobierno “le mintieron a la gente en cosas que sabían que no iban a poder cumplir” y que las promesas que se hicieron en campaña fueron “para ganar”.

“Agradezco la sinceridad del subsecretario [Martín] Vallcorba, que es el único que dijo: ‘No vamos a poder cumplir’. El tema es que siempre supieron que no iban a poder cumplir lo que estaban prometiendo porque todos sabíamos cuáles eran las perspectivas económicas de Uruguay; no ha habido grandes sorpresas”, planteó Ojeda.

Entonces, aludió directamente al capítulo del Presupuesto dedicado a cambios tributarios. “Todos recordamos al presidente Orsi en el debate en campaña mirar a cámara y decir: ‘No vamos a subir los impuestos’. Va a ser meme ese clip de Orsi diciendo que no va a subir los impuestos. Aquí vienen aumentos y vienen nuevos impuestos”, expresó el senador colorado.

En cuanto al Ministerio del Interior, recordó que Orsi “prometió la contratación de 2.000 policías” y que el ministro Carlos Negro, en Comisión Especial del Senado, “quiso reformular la promesa y decir que eran 2.000 policías durante los próximos cinco años”, pero que ahora “están anunciando 500”. “En todas las escuelas del país, 500 es menos que 2.000”, dijo.

Para resumir, Ojeda manifestó que la primera apreciación de su partido con respecto al Presupuesto es “el incumplimiento de promesas importantes”.

“No subir los impuestos fue una [propuesta] concreta y directa en donde se miró a la cara a la ciudadanía y se dijo lo opuesto de lo que se está haciendo”, finalizó.

