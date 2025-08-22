Presidente de OSE y alcalde de Casupá se reunieron por represa: “Es fundamental conversar”

Política

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, se reunió en la jornada de este viernes con el alcalde de Casupá (Florida), Luis Oliva, para dialogar sobre la construcción de la represa en esa localidad.

Según expresó en X el jerarca del ente, mantuvieron un “excelente” encuentro y puntualizó que se inició “un proceso de diálogo y aporte de información” sobre una obra “histórica” para el país.

“Para nosotros en OSE, es fundamental conversar, ser transparentes y tener conocimiento del territorio en cada proyecto que hacemos. Este fue el primer encuentro, en un proceso que tendrá múltiples instancias de intercambio con todos los actores involucrados”, finaliza la publicación de Ferreri.

En diálogo con Montevideo Portal, Ferreri fue consultado acerca de la postura de vecinos de la zona, quienes reclamaron por el impacto ambiental de la iniciativa. Al respecto, el presidente de OSE aseguró que el Ministerio de Ambiente elabora un estudio de las consecuencias del proyecto, algo que será discutido en una eventual reunión con los habitantes de Casupá.

Por su parte, Oliva agradeció a Ferreri por “abrir este espacio de diálogo” y reivindicó las “preocupaciones” que existen en su localidad por la obra.

“Entendemos la magnitud de una obra de estas características para el país, pero también somos conscientes de las preocupaciones que existen en Casupá. Confiamos que será un proceso de mucho ida y vuelta junto a OSE y la Intendencia de Florida”, escribió el alcalde.

