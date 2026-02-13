Presidente de Conaprole augura semana de Carnaval “complicada” con “faltante de producto”

Locales

Montevideo Portal

El presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, junto a integrantes del directorio, brindó una conferencia de prensa este viernes 13 de febrero en la que expuso acerca del impacto que la conflictividad sindical viene generando en la empresa, los productores y el abastecimiento del mercado interno, de acuerdo con un comunicado difundido.

En este sentido, alertó por un “faltante significativo” de los productos de cara a la semana entrante. “Incluso se maneja la posibilidad de faltante de leche”, aseveró.

“Es una lástima, pero es la circunstancia que está planteada; creo que vamos a tener una semana de Carnaval complicada, con mucho faltante de producto, y ojalá después haya alguna instancia donde podamos retomar el diálogo de forma constructiva”, manifestó Fernández, asegurando que se trata de una semana de “alta demanda”.

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) resolvió el pasado jueves un paro de 24 horas —que comenzó en la noche de ayer y rige hasta la noche de hoy—luego de que la empresa láctea anunciara el cierre de la planta 14 de Rivera el pasado miércoles 11 de febrero.

De esta forma, el presidente del directorio de Conaprole recordó que el conflicto se originó en mayo del año pasado, cuando la empresa anunció el cierre de la planta “con seis meses de anticipación y sin despidos”. También se ofrecieron recolocaciones en otras plantas, seguro de paro extendido con complemento, despido incentivado y apoyo para traslados, aseguró.

“La planta había perdido entre 40% y 50% de su actividad”, indica el comunicado de Conaprole.

“En agosto de 2025, la asamblea de los 29 productores resolvió el cierre inmediato ante la continuidad de las medidas gremiales. Posteriormente, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS], se abrió un centro de distribución en Rivera, con aproximadamente el 50% del personal, en el marco de un ámbito de negociación”, continúa el texto.

Para fines de 2025, el MTSS realizó cuatro nuevas propuestas que, de acuerdo con Fernández, fueron aprobadas por los empresarios, pero rechazadas por el sindicato. “Entendemos que el tema se agotó, no hay mucha imaginación para generar más alternativas”, manifestó el ejecutivo, y aseguró que esta situación fue lo que llevó al cierre del centro de distribución mencionado, que había generado un sobrecosto de unos US$ 600.000 anuales.

“Como siempre, Conaprole ha tenido voluntad de diálogo. Son casi 10 meses de medidas por el cierre de una planta que había perdido el 40% de su venta. […] Lamentablemente no terminamos esta historia como hubiéramos querido y esto fue un perder-perder para las dos partes, porque no hemos parado de tener dificultades”, concluyó Fernández.

Montevideo Portal