Conaprole: trabajadores paran por 24 horas tras cierre de centro logístico en Rivera

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) resolvió un paro de 24 horas que comenzará en la noche de este jueves luego de que la empresa láctea anunciara el cierre de la planta 14 de Rivera el pasado miércoles 11 de febrero.

Ante esto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recibió a los trabajadores en una reunión bipartita este jueves, según informó El País y confirmó Montevideo Portal. El encuentro tuvo como eje el cierre del centro de distribución del departamento fronterizo.

La paralización arrancará en el turno nocturno de hoy y se retomará mañana en el mismo horario. Además, el sindicato convocó a una asamblea general para el próximo jueves y habilitó al consejo nacional de delegados a evaluar nuevas acciones, incluidas medidas vinculadas a la carga de productos y de leche en el norte del país.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, anunció que citará a Conaprole a una instancia tripartita para este viernes. Según indicó, de lo que surja de esa reunión dependerá si el gremio adopta medidas de forma inmediata, de acuerdo a lo que determine el consejo de delegados. En el encuentro de este jueves también participaron el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, y representantes de los ministerios de Industria y Ganadería. Castillo describió un clima rígido entre las partes y pidió que no se tomen nuevas decisiones mientras se intenta abrir un canal de diálogo.

En diálogo con Montevideo Portal, el ministro sostuvo que el conflicto está en una etapa inicial y sin acuerdo, por lo que el gobierno aún no tiene medidas concretas definidas para prevenir eventuales faltantes o dificultades de distribución. Señaló que el MTSS actuó como ámbito de mediación y que el avance del proceso depende, sobre todo, de la empresa y el sindicato, a quienes se les propuso una nueva instancia para evitar una escalada.

Castillo explicó que en la reunión no hubo coincidencias: la cooperativa considera definitivo el cierre del centro de distribución en Rivera y no está dispuesta a discutir ese punto, mientras que la AOEC lo coloca como eje del conflicto, lo que aceleró la adopción de medidas. Agregó que, además, hay otros asuntos laborales en discusión —categorizaciones, funcionamiento de maquinaria, incorporación de tecnología y situaciones de personal zafral— que complejizan la negociación.

También advirtió que, más allá de la cantidad de puestos directamente involucrados, la decisión puede tener impacto social y político en Rivera, por tratarse de una unidad productiva en un departamento con escasas alternativas de empleo. Sobre el riesgo de desabastecimiento, evitó anticipar escenarios y remarcó que la prioridad es trabajar para que no se llegue a ese punto, apostando a una salida negociada antes de que se profundicen las consecuencias.

Desde la AOEC, el secretario general Luis Goichea reclamó la instalación de un ámbito de negociación y advirtió que, si eso no ocurre, podría repetirse un escenario de dificultades de abastecimiento en el norte, con entregas que calificó como “inadecuadas”. También señaló que la próxima semana, por los feriados de carnaval, las plantas de Conaprole trabajarán con “mínimos imprescindibles”, lo que hará que sea un carnaval “complejo”.

En paralelo, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea difundió un comunicado en rechazo al cierre del centro de distribución y anunció que la semana próxima realizará un plenario para definir los pasos a seguir. El gremio del sector manifestó preocupación por el impacto en el empleo, las familias involucradas y la comunidad, y planteó que decisiones de ese tipo deberían contemplar diálogo y alternativas que protejan las fuentes laborales en el interior y la producción nacional.





