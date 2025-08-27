Conaprole alertó que “se evidencia” falta de productos en góndolas por medidas sindicales

Locales

El gerente general de Conaprole, Gabriel Valdés, informó que en los últimos cinco días la cooperativa láctea se vio obligada a tirar 69.000 kilos de suero de manteca líquido como consecuencia de las medidas sindicales que, según afirma la compañía, “siguen en pie”.

En paralelo, la cooperativa asegura que en el mercado interno “se evidencia faltantes de productos y mayor presencia de productos importados” en góndolas de comercios y supermercados.

El suero de manteca, que habitualmente es sometido a un proceso de secado y tiene como destino principal la exportación, también es utilizado en la elaboración de diversos productos alimenticios.

Según señala Conaprole, “la disposición del producto fue certificada notarialmente en sucesivas jornadas”. Desde la compañía argumentan que el “efecto acumulado” de los paros y el trabajo a reglamento —que implica la negativa a realizar horas extras o cambios de turno, entre otras medidas— obligó a la cooperativa a priorizar entre secar leche para producir leche en polvo o destinar su capacidad industrial al secado del suero de manteca.

