Presidente de CAFO explicó por qué arriendan el Estadio Centenario a la comisión por el Sí

Tras varios idas y vuelta, la comisión por el sí, que impulsa la derogación el 27 de marzo en referéndum de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, recibió este viernes la aprobación de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) para realizar un acto el 12 de marzo en el Estadio Centenario. La decisión en CAFO fue por mayoría.

“Hace varias semanas que CAFO tomó la decisión de no desarrollar espectáculos ni religiosos del estadio Centenario, porque pensamos que el estadio Centenario es un ícono nacional, representa a la selección uruguaya; tiene además una proyección de largo plazo con vistas al mundial del 2030, aspirando ser la sede”, dijo el presidente de CAFO, Ricardo Lombardo, a Subrayado. “Tomada esa decisión vino un pedido de la comisión del sí para organizar un acto y en función de ese criterio le dijimos que no. Con posterioridad de eso la Intendencia de Montevideo hizo un planteo bastante firme y decidido en cuanto a su voluntad de que se hiciera el espectáculo”, continuó Lombardo.

CAFO, que administra el estadio, depende de la Intendencia de Montevideo y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). “Cuando la Intendencia hizo ese planteo, nosotros consideramos pertinente consultar al otro dueño [de CAFO], que es la AUF, y la AUF sostuvo que no había impedimentos legales y que ella no tenía inconveniente en que se realizara ese acto”, contó el presidente de CAFO.

Ante esta situación, CAFO revocó la decisión inicial por mayoría. “Yo personalmente me abstuve”, informó Lombardo, que explicó que tomó esta posición porque no quiso votar contra el mandato de la AUF, pero tampoco quiso votar contra el mandato de su consciencia. “Yo estoy convencido de que el Estadio Centenario debe ser un lugar de unión y unidad y fundamentalmente un lugar donde se desarrolle el deporte y la cultura y no debería tener este tipo de actos”, aseguró.

De todas maneras, Lombardo destacó que se trató de “un procedimiento democrático y uno en democracia tiene que saber vivir en minoría”.

“Una vez tomada esa decisión nosotros comenzamos a analizar el acto del sí [solicitado para el 12 de marzo], que tenía una cantidad de problemas bastante serios. Primero las fechas: nosotros estamos muy empeñados en que el 24 de marzo, que juega Uruguay-Perú, el campo esté en excelentes condiciones. Por eso cortamos la actividad local entre el 7 y el 24 de marzo”, relató Lombardo, y agregó: “Sin embargo, había tres partidos fijados por la Conmebol que nosotros no podíamos suspender, que corresponden a la Copa Sudamericana; uno es el 9, otro es el 16 y otro el 17. Con esta estructura, a la comisión del sí le quedaban dos días para armar el escenario y dos días para desarmarlo, problema que se lo transmitimos a la comisión. Dijimos ‘mire, si ustedes están dispuestos, está esta dificultad’”.

“En segundo lugar, teníamos algunos problemas bastante complicados, desde el punto de vista jurídico, de temas que están en la justicia, con el productor de espectáculos que tiene la concesión del Estadio Centenario; esencialmente, porque tenemos tres juicios contra él, de Agadu [Asociación General de Autores del Uruguay], pero que, por la ley de Agadu, los dueños del local tenemos responsabilidad solidaria, entonces en ese juicio por una discrepancia en el pago de los derechos de autor, resulta que CAFO, la Intendencia y la AUF estamos siendo también parte de ese juicio. Entonces, nosotros queríamos precavernos para que en el futuro no se generaran nuevas contingencias, que cada acto que hubiera apareciera un juicio de Agadu. Ahí hubo una situación bastante complicada que finalmente logramos resolver en el día de hoy y por lo tanto hemos respondido a la comisión del sí que está en condiciones de hacer el acto”, explicó el presidente de CAFO.

El vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi, explicó el martes en diálogo con Montevideo Portal por qué la asociación está a favor de alquilar el Centenario. “En múltiples oportunidades hubo actos político partidarios; entonces no hay motivos para cambiar el criterio ahora”, dijo Tealdi.