Presidente de CAFO dijo que el 2 de abril es una fecha posible para recital de La Vela

El presidente ejecutivo de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), Ricardo Lombardo, dijo este viernes que el 2 de abril “es una fecha viable” para hacer el recital de La Vela Puerca en el Estadio Centenario.

Entrevistado por Punto de Encuentro (970 AM – Radio Universal), Lombardo sostuvo que la productora AM producciones “desde el mes de diciembre, le dijimos por escrito, que esa fecha del 19 de marzo no se la podíamos confirmar porque tenemos un partido muy importante de la selección el 24 y no vamos a estar en condiciones de tener preparado el estadio para ese evento tan importante”.

“Tomamos la decisión ayer de plantearla al productor que fije una nueva fecha para el mes de abril, pero con una condición. Que haga un depósito de garantía previamente para la eventualidad de esos juicios que se puedan ejecutar por incumplimiento de las obligaciones que pudiera tener”, agregó. La idea de poner depósitos en garantía es para que no haya un nuevo juicio contra CAFO.

Lombardo comentó que el productor junto con la banda plantearán una nueva fecha a CAFO y “es probable” que sea el sábado 2 de abril. “Ese es un tema que debe plantear el productor, porque es una actividad que realizan ellos”, aseguró.

Sobre el 2 de abril, Lombardo dijo que “es una fecha” donde el estadio está “libre”, pero eso lo resolverá el productor. “Para nosotros esa fecha estaría bien, esperemos que ellos hagan el planteo y ahí se fijará una nueva fecha, con estas características, con un depósito de la productora en garantía. Nosotros no podemos seguir teniendo un juicio cada vez que se hace un recital”, acotó.

Lombardo explicó que el dueño de AM producciones, Atín Martínez, tiene “un conflicto con la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) en cuanto al pago de los derechos de autor”.

“Ese tema está en la Justicia, lo cierto es que por los recitales de Maroon 5, Jaime Roos y No Te Va Gustar, Agadu inició juicios contra el productor por el no pago de derechos de autor. Por la ley de derechos de autor si el productor no paga los dueños del local son corresponsables”, sostuvo.

“Los juicios que se han iniciado están también contra CAFO, la Intendencia de Montevideo y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Estamos en una situación de exigir al productor garantías para que nos asegure que si la Justicia no le da la razón va a pagar lo que corresponde y no lo vamos a tener que pagar nosotros”, afirmó.