Preparan el nuevo radar que la IM pondrá en la rambla: ¿dónde estará y por qué?

La Intendencia de Montevideo instalará un nuevo radar en la rambla de la ciudad, en este caso en la zona de Punta Gorda.

El radar estará a la altura de la calle José Cúneo Perinetti, una zona que suele registrar siniestros de tránsito y que tuvo uno con desenlace fatal en setiembre pasado.

La instalación del radar fue anunciada por el intendente Mario Bergara tras el siniestro fatal. “Seguramente en esa zona de la rambla vamos a incorporar una cámara de radar para, de alguna manera, obligar a los automóviles a reducir sustantivamente su velocidad”, afirmó por entonces el jefe comunal.

Según informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal, la obras para la instalación del radar ocurrirán entre jueves y viernes de esta semana. El límite de velocidad será de 60 kilómetros por hora.

Desde la comuna señalaron que en los próximos días se va a colocar la columna y la caja donde será alojado el radar, que más adelante entrará en funcionamiento.

En esa zona, la calle tiene el peralte invertido respecto al sentido en el que debería estar. Por tanto, la IM también prevé obras en el pavimento para 2026.

