Curva fatal de Punta Gorda: IM hará obras en el pavimento además de colocar un radar

La Intendencia de Montevideo realizará obras en el pavimento en la rambla República de México y José Cuneo Perinetti, punto en donde se produjo un nuevo accidente de tránsito en la tarde de este viernes que se cobró la vida de dos personas.

La novedad fue adelantada por el director de Movilidad de la comuna, Germán Benítez, quien en diálogo con Subrayado (Canal 10) comentó que el plan de obras ya se encuentra en marcha y se prevé realizar la licitación en 2026.

El jerarca explicó que la curva es riesgosa porque los autos suelen tomar una velocidad mayor a la máxima permitida en zonas urbanas (60 km/h), una pendiente que reduce la estabilidad de los vehículos y una menor adherencia de los neumáticos durante los días de lluvia.

Con la refacción del mencionado punto de la rambla del barrio Punta Gorda, se aumentará la inclinación del pavimento en un tramo de 400 metros, motivo por el que se deberán reconstruir los desagües y reforzar el muro de contención.

En rueda de prensa durante la noche de este viernes, el intendente Mario Bergara había adelantado que una de las medidas a tomar por parte de la comuna iba a ser la colocación de un radar de velocidad en ese lugar.

El exsenador aseguró que, a esa altura, la calle tiene el “peralte hacia el lado equivocado”, situación similar a la que ocurría antes en la curva del Museo Oceanográfico en la rambla del Buceo, que “llevó una obra importante en su momento”.

“Es algo que tenemos que evaluar. Lo que sí vamos a hacer —y ya adelanto una medida que vamos a anunciar el próximo martes— es que seguramente en esa zona de la rambla vamos a incorporar una cámara de radar para, de alguna manera, obligar a los automóviles a reducir sustantivamente su velocidad”, comentó.

