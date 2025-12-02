Locales

Prefectura intensificará su presencia en todas las playas de Montevideo durante el verano

La Intendencia de Montevideo (IM) y el Ministerio de Defensa firmaron un convenio para aumentar la seguridad en las playas de la capital.

Según describe una resolución de la comuna, “el objeto de dicho convenio es la colaboración en las tareas de vigilancia de las playas y costas del departamento de Montevideo, a efectos de intensificar la presencia de personal de la Prefectura Nacional Naval y apoyar la tarea que realiza en el ámbito costero”.

La aplicación de esta medida irá del 24 de noviembre de 2025 hasta el 29 de marzo de 2026.

Sin embargo, el personal de Prefectura dispuesto “recibirá la capacitación correspondiente del 24 de noviembre al 7 de diciembre”, por lo que “estará en condiciones de prestar el servicio en las playas a partir del 8 de diciembre”.

El 15 de noviembre comenzó a funcionar el servicio de Guardavidas en Montevideo, con 172 funcionarios anuales y 32 zafrales que estarán hasta que finalice la temporada de verano.

Los guardavidas estarán en funciones de lunes a domingo a partir de la hora 8:00 hasta las 20:00. La IM comunicó a través de su portal de noticias, que el servició estará activo en las 19 playas habilitadas de la capital. El servicio estará activo hasta el 29 de marzo del próximo año.

