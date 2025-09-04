Policiales

Por aire y por tierra: la búsqueda de los niños de 2 y 6 años secuestrados por su padre

El Ministerio del Interior delimitó el área de búsqueda tras el secuestro de dos niños de 2 y 6 años por parte de su padre, Andrés Morosini Rechoppa —que tiene antecedentes penales y fue denunciado por violencia de género por la madre de sus hijos— en Soriano.

La Policía lleva adelante un operativo por aire y tierra para recapturar a los menores de edad, que su madre busca de forma desesperada. Las acciones del Ministerio del Interior comenzaron el pasado miércoles; este jueves se activó el helicóptero.

La Jefatura de Soriano emitió un comunicado el pasado 3 de setiembre en el que solicitó la colaboración de la población para encontrar a un hombre requerido.

Morosini Rechoppa ingresó sin autorización a la vivienda de su expareja, una mujer de 29 años. Allí se llevó a la fuerza a sus dos hijos y huyó con ellos en su vehículo marca BYD de color rojo, matrícula KPA 1970.

La víctima sostuvo que recibió amenazas verbales por parte del implicado, quien tiene una orden de restricción.

Micaela Ramos, madre de los niños, recurrió a las redes sociales para pedir ayuda. “Por favor, gente, estoy desesperada”, dijo la mujer, quien contó que el auto del secuestrador pasó el peaje de Mercedes y habría sido visto también en los departamentos de Río Negro y Paysandú.

“Necesito ayuda, me estoy muriendo”, clamó la joven, quien imploró a “gente con linternas, cazadores, gente que ande en el campo y se pueda movilizar”. También dijo haber apelado a videntes.

Según informó Agesor, el requerido, además de trabajar como obrero, también es jockey, por lo que podría tener conocidos en lugares del litoral del país.

La última vez que fueron vistos por su madre, el niño de 6 años vestía un pantalón de pijama azul con puños blancos, mientras que la niña de 2 tenía un pantalón negro con corazones y un buzo blanco.

Desde el Ministerio del Interior pidieron a la población colaborar con la investigación y comunicarse con el 911 o la seccional más próxima ante cualquier tipo de información sobre el paradero del hombre y sus hijos.