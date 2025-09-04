Policiales

“Necesito ayuda, me estoy muriendo”: el desesperado pedido de madre de niños raptados

La Jefatura de Soriano emitió el miércoles un comunicado en el que solicitaba la colaboración de la población para encontrar a un hombre requerido.

Se trata de Andrés Morosini Rechoppa, quien ingresó sin autorización a la vivienda de su expareja, una mujer de 29 años. Allí se llevó a la fuerza a sus dos hijos, un niño de 6 y una niña de 2 años, y huyó con ellos en su vehículo marca BYD de color rojo, matrícula KPA 1970.

Además, la víctima sostuvo que recibió amenazas verbales por parte del implicado, quien posee antecedentes penales. El sujeto le habría dicho que jamás volvería a ver a los niños.

Micaela Ramos, madre de los niños, recurrió a las redes sociales para pedir ayuda.







Desesperada, la mujer resumió la información recibida por la Policía y de presuntos testigos

“Por favor gente, estoy desesperada”, dijo la mujer, quien contó que el auto del secuestrador pasó el peaje de Mercedes y habría sido visto en también en los departamentos de Río Negro Paysandú.

“Necesito ayuda, me estoy muriendo”, clamó la joven, quien imploró a “Gente con linternas, cazadores, gente que ande en el campo y se pueda movilizar”. También dijo haber apelado a videntes.

En posteriores publicaciones, la mujer reiteró su desesperado pedido.





