“Necesito ayuda, me estoy muriendo”: el desesperado pedido de madre de niños raptados

La Jefatura de Soriano emitió el miércoles un comunicado en el que solicitaba la colaboración de la población para encontrar a un hombre requerido.
Se trata de Andrés Morosini Rechoppa, quien ingresó sin autorización a la vivienda de su expareja, una mujer de 29 años. Allí se llevó a la fuerza a sus dos hijos, un niño de 6 y una niña de 2 años, y huyó con ellos en su vehículo marca BYD de color rojo, matrícula KPA 1970.
Además, la víctima sostuvo que recibió amenazas verbales por parte del implicado, quien posee antecedentes penales. El sujeto le habría dicho que jamás volvería a ver a los niños.
Micaela Ramos, madre de los niños, recurrió a las redes
sociales para pedir ayuda.
Desesperada, la mujer resumió la información recibida por la Policía y de presuntos testigos
“Por favor gente, estoy desesperada”, dijo la mujer, quien contó que el auto del secuestrador pasó el peaje de Mercedes y habría sido visto en también en los departamentos de Río Negro Paysandú.
“Necesito ayuda, me estoy muriendo”, clamó la joven, quien imploró a “Gente con linternas, cazadores, gente que ande en el campo y se pueda movilizar”. También dijo haber apelado a videntes.
En posteriores publicaciones, la mujer reiteró su desesperado
pedido.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]