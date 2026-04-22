Policía de Rocha identificó a tres adolescentes por pintadas de amenaza en liceo de Chuy

Montevideo Portal
La Jefatura de Policía de Rocha identificó a tres adolescentes de 14 años por haber pintado en paredes del liceo del Chuy con amenazas de tiroteo.
Los tres menores de edad, todas mujeres, serán imputados la semana que viene, indicaron a Montevideo Portal fuentes de Fiscalía General de la Nación. La formalización de la investigación se dará “seguramente la semana que viene”, indicaron.
Esto se da en el marco de varias amenazas de tiroteo en centros educativos a lo largo del país, producto de una “moda” que viene de Argentina de realizar amenazas en los baños de los liceos.
Todo empezó el pasado miércoles 15, en Minas. El episodio luego fue replicado en Solymar (dos veces), Santa Lucía, Colón y Pocitos (Montevideo), Maldonado y Colonia.
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