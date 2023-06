Plenario Nacional del FA: “Es momento de que Heber dé un paso al costado”, dijo Pereira

Política

En el marco del Plenario Nacional del Frente Amplio (FA), que se realizó este sábado, el presidente del partido, Fernando Pereira, y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, criticaron al Gobierno en materia de seguridad.

En rueda de prensa, Pereira señaló que durante el encuentro se analizó “la coyuntura y las enormes decepciones que tiene buena parte de la población uruguaya con la acción del Gobierno”. Sobre las cifras que el ministro del Interior presentó sobre delitos opinó: “El que le cree a los números de [Luis Alberto] Heber es más creyente que yo que creo en Dios, y el nivel de creencia mía es enorme”. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, declaró que las cifras “están bajando notoriamente”.

El presidente del FA afirmó: “Cuando uno mira lo que hacen en seguridad, en OSE, con algunas de las empresas públicas, el dedo como forma de hacer política… Uno dice que esto está entre impericia y clientelismo”. Además, aseguró que en el Gobierno hay “una decisión de política económica que es favorecer a un sector de la sociedad en detrimento de las grandes mayorías”.

Para Pereira, “la gente está decepcionada”, ya que en campaña presidencial le “hablaron de que se acababa el recreo, y entre muertes dudosas y homicidios el año pasado hubo récord y este año va en la misma escala ascendente”.

En esta línea, recordó que “hace más de un año” Heber le “llevó” a Lacalle Pou “un plan”. En consecuencia, aseguró, “aumentaron los homicidios”. “Creo que llegó el momento de que el ministro dé un paso al costado”, aseveró, aunque aclaró que no era un pedido del FA. “Cuando hay un fracaso de este tamaño, muchas veces los ministros tienen que evaluar si no es el momento de salir y si no se requiere una política de seguridad pública con más garantías y mayor diálogo”, argumentó.

Al mismo tiempo, Pereira reflexionó sobre la gestión de los gobiernos del FA en materia de seguridad: “Nosotros también en su momento en el Gobierno subestimamos esto y nos costó caro, porque es un problema de convivencia. Hay que intentar resolver las causas, pero luego también mejorar las condiciones en las que tenemos a la gente privada de libertad. Los datos de Heber se contraponen a lo que la gente siente y lo que se vive en los barrios. Lejos de que las carteras haya vuelto a los barrios, lo que volvió es un enorme temor por la seguridad”.

Por su parte, Cosse también cuestionó al Gobierno: “Creo que el problema de la seguridad es tan grave que siempre es momento de empezar. Es grave porque nos pasa a través de tragedias”, aseguró.

“¿Tenemos un homicidio día por medio? Es un disparate. Hay que dejarse de hablar y hacer. Si estamos hablando y el Estado se sigue retirando, desaparece el sostén social… Así no. Vamos con acciones de verdad”, sostuvo.

Para Cosse, la medida que anunció Heber sobre un grupo multipartidario convocado por Interior para desarrollar políticas en materia de seguridad, “no es suficiente”: “No alcanza con hablar; recorro barrios todo el tiempo, estamos reconstruyendo con los vecinos, y hay delincuentes que roban los cables de la luz. Entonces, a mí no me alcanza con hablar”.

Sobre las cámaras de seguridad en la ciudad, la ingeniera sostuvo: “Hablan de que van a tener miles, yo tengo una cantidad de lugares para que pongan cámaras. Pero que esa cámara atrás tenga una respuesta: a mucha gente le pasan cosas y llaman a la comisaría y le dicen que no tienen personal o móviles”, sentenció.

Así, señaló que propone “trabajar en serio”: “La intendencia con sus pocos recursos está tratando de abrigar al territorio”. Este lunes, contó, en “aras de colaborar” le enviará una carta a Heber con “todos los lugares” donde “faltan cámaras”. “Si no saben qué hacer con esas 2.000 cámaras que dicen que hay, les voy a dar una idea de dónde colocarlas”, señaló.

Sobre las últimas declaraciones de Lacalle Pou, en las que dijo “a veces, hay que mirar un poco por el espejo retrovisor”, Cosse expresó: “No sé cómo no les da vergüenza decir eso; están en el Gobierno hace casi cuatro años. Han tenido cuatro años de oportunidad para hacer. Vamos a suponer que nosotros hicimos todo mal. Pero hace cuatro años que no le están embocando una; con un rumbo que no existe, porque decían que tenían la tal estrategia de seguridad y no he visto ningún cambio de timón”.

En lo que respecta al narcotráfico, Cosse planteó la posibilidad de que el sistema político uruguayo pueda crear una política en contra. “Los problemas de inseguridad y de avance del narcotráfico lo único que precisan es que el Estado se retire, al revés. Si queremos proteger a la sociedad, el Estado tiene que estar presente. Esa presencia en el plan ABC se marca por los policlínicos móviles que recorren los barrios, tener un fondo para medicamentos, la Comuna Mujer, la tarea que hacemos territorial de definir con los vecinos para iluminar, hay que estar en los lugares”, apuntó. Según Cosse, “no alcanza solo con medidas punitivas”