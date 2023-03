Pit-Cnt y FA dudan que rebaja de IRPF tenga impacto en trabajadoras domésticas

Política

El Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt emitió este lunes un primer análisis del discurso del presidente Luis Lacalle Pou del jueves 2 de marzo ante la Asamblea General, en un documento donde señaló que las medidas tributarias son insuficientes y marcó lo que advierten como “asignaturas pendientes” del Gobierno con los trabajadores.

En el documento del instituto de investigación y formación de la central de trabajadores, al que accedió Montevideo Portal, los técnicos señalaron, en particular, dudas sobre el impacto de la rebaja del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en trabajadoras domésticas y sanitarios con más de un empleo, algo también alertado la semana pasada por el Frente Amplio (FA).

“En relación a las modificaciones en el IRPF, nos quedan dudas respecto al alcance que esto pueda tener en las trabajadoras domésticas con más de un empleo o en los sanitarios, en función de sus niveles de ingreso”, sostuvo el informe del Cuesta Duarte, en el sentido de que estos trabajadores no suelen alcanzar a pagar IRPF por ganar menos de $ 50.000.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, ya había señalado el viernes el caso de las trabajadoras domésticas, que no llegan a pagar IRPF, luego de que el mandatario citara a este sector como ejemplo en el Palacio Legislativo. “El presidente plantea que se beneficia a las trabajadoras domésticas, pero la gran mayoría no paga IRPF porque sus salarios no llegan al mínimo”, afirmó Pereira.

En su discurso ante la Asamblea General, el presidente utilizó distintos ejemplos, entre ellos las empleadas domésticas.

“Una baja de impuestos para aquellas personas que hacen grandes esfuerzos para sostenerse económicamente y que generalmente no tienen apoyo integral del Estado por no estar en situación vulnerable. Abundan los ejemplos: una empleada doméstica que tiene que trabajar en más de un lugar, un albañil, una maestra, un policía, un sanitario. Esa es la gente de la que estamos hablando”, dijo Lacalle Pou.

Con relación a los anuncios tributarios, el Instituto Cuesta Duarte sostuvo que las medidas son “bienvenidas” por representar un alivio tributario “para algunos sectores puntuales de la población”, pero, sin embargo, las calificaron como “injustas” por diferentes motivos.

Entre los argumentos, aseguraron que las determinaciones del Gobierno “dejan afuera a amplios sectores de la población” y “no están enfocadas en quienes más lo necesitan”. Además, afirmaron que “conducen a un sistema tributario más regresivo e injusto”, ya que aumenta el peso de impuestos indirectos como el IVA, al tiempo que disminuye el de los directos como el IRPF y el IASS (Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social).

“La pérdida salarial, el empeoramiento en términos distributivos y el empobrecimiento de los hogares, con particular énfasis en el incremento de la pobreza infantil; son algunos de los ‘debes’ más claros de este gobierno. Sobre estos aspectos, claramente deficitarios, las menciones fueron escasas y, en particular, no hubo referencia a cuáles son las propuestas en adelante para revertir estas carencias”, señaló el Instituto.

Las taras pendientes

El informe apuntó que “el salario real se deterioró en los tres años de administración y en el promedio de 2022 se ubicó 3,7% por debajo de su nivel de 2019”. Además, sostuvo que en el primer semestre de 2022 hubo 541.000 ocupados que tuvieron ingresos mensuales inferiores a los $25 mil líquidos por 40 horas semanales de trabajo.

El documento también sostuvo que la pobreza “aumentó significativamente” en 2020, pasando a ubicarse en 11,6%, y en los años posteriores, “a pesar del crecimiento de la economía y la recuperación del empleo, dicho incremento no se pudo revertir”. “Más alarmante aún es el incremento de la pobreza infantil: de acuerdo a los últimos datos, el 22,5% de los niños y niñas menores de 6 años son pobres”, señaló el documento.

Además, según el Instituto Cuesta Duarte, la mejora del resultado fiscal “responde en buena medida a recortes en áreas prioritarias como son la vivienda, la salud y la educación”.

