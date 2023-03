El Frente Amplio presentó 10 puntos sobre los tres años de Gobierno, y su plan para volver

Política

“Olelé, olalá, si esto no es el pueblo, el pueblo dónde está”, corearon legisladores y dirigentes del Frente Amplio (FA) antes de que Fernando Pereira, presidente de la fuerza política, presentara “el balance de los tres años de Gobierno” en la Huella de Seregni en la tardecita de este viernes.

“Luego de la reunión de la Mesa Política, tenemos 10 puntos que forman parte de nuestra mirada sobre los tres años de Gobierno”, dijo Pereira al inicio de su intervención, secundado por diputados y senadores.

En primer lugar, saludó que “el presidente de todos y todas las uruguayas haya dado su balance en el Parlamento”, ya que es muy bueno respetarse “dentro de una casa común, que es el Parlamento nacional, y el FA estuvo allí escuchando al presidente”.

En segundo lugar, Pereira expresó: “Al iniciar el cuarto año de mandato del Gobierno, la sociedad y las instituciones de la República viven desde nuestra mirada democrática y progresista un proceso de deterioro”. En ese sentido, enumeró una serie de indicadores que sostienen esa mirada: “Hoy hay 66.000 uruguayos y uruguayas más que están en la pobreza, aumentó la cantidad de personas en situación de calle, aumentó enormemente la pobreza infantil, y eso a los frenteamplistas y a los uruguayos nos duele en el alma y no se resuelve con discursos, se resuelve con políticas públicas”.

Además, destacó que “creció la desigualdad; los salarios, jubilaciones y pensiones han caído, al tiempo que los precios de los productos básicos no deja de subir, y la gente termina comprando de a cuarto kilo como no se veía en Uruguay por lo menos desde hace 16 o 17 años”.

“No hay medidas para los problemas en el litoral y el desempleo que han traído por el problema cambiario con Argentina; y el desempleo allí trepa a cifras de 13 o 14%, sin ninguna medida hasta ahora, salvo la que conocemos del combustible”, agregó.

El presidente de la fuerza política apuntó que “son graves los problemas de seguridad”, puesto que “aumentan los homicidios y las cárceles están en una situación límite”.

“Se debilitan las empresas públicas y se entrega el puerto de Montevideo a una trasnacional”, lamentó. “Por tercer año consecutivo, el Gobierno anuncia planes de vivienda que no tienen presupuesto asignado”. En ese sentido, dijo que “a la gente no se le da viviendas, y esa promesa de 50.000 viviendas queda flotando en el aire; ahora los anuncios son de menos de un tercio”.

“Hay un país del que nos habla el presidente, y otro el que gobierna, otro país con una realidad distinta a la que intenta describir. Manifestamos que el presidente presenta una ilusión desteñida”, expresó, un concepto que reiteró durante su discurso, que se extendió por 20 minutos.

“Parece haber dos países: uno en el que vive Lacalle y otro donde vive la gente a la que le cuesta llegar a fin de mes, la que no encuentra medicamentos cuando los va a buscar, que ve cómo los precios de los productos aumentan, que tiene problemas para acceder al trabajo, que sufre violencia, que tiene que ir a una olla popular para alimentar a sus hijos”, enumeró Pereira.

Astesiano y Marset

En tercer lugar, el presidente del FA apuntó a dos de los escándalos judiciales más notorios que han salpicado al Gobierno: la condena al exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano; y el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, aún prófugo.

“Los problemas del país no se resuelven por eludirlos en los discursos ni por usos político partidarios de temáticas sensibles. La inseguridad y la violencia son una realidad que golpea desde hace mucho tiempo a toda la sociedad. El año 2022 fue récord histórico de homicidios más muertes dudosas. Queda claro que la solución a estos temas no era transformarlos en un botín electoral. Seguimos tendiendo la mano para un proceso de intercambio serio y riguroso, en el que tenemos para volcar con modestia nuestro aporte a una solución de fondo”, dijo Pereira.

El referente de la oposición alertó que el Gobierno “no quiere asumir que continúa en proceso judicial un escándalo de corrupción de cuyas ramificaciones” aún no se han conocido, y advirtió que “no se puede barrer abajo de la alfombra la realidad que no nos gusta”.

“Y no nos gusta el espionaje a senadores, hoy acá presentes, Mario Bergara y Charles Carrera; tampoco a estudiantes del Liceo 41, entre tantos otros escándalos surgidos de la asociación para delinquir instalada en Torre Ejecutiva”, expresó, y agregó: “Lo que hace falta son responsabilidades políticas que nunca llegan”.

Entonces, se refirió al pasaporte otorgado a Marset, episodio que le costó el cargo a la entonces vicecanciller Carolina Ache Batlle. “Otro escándalo mayúsculo, la entrega de un pasaporte uruguayo a un narcotraficante preso, que todos ya sabemos que es pesado y peligroso por el propio Gobierno, que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso. Esto merece una censura a aquellos que permitieron que un narcotraficante de esta peligrosidad hoy esté libre vaya a saber en qué parte del mundo, por omisión o por negligencias, pero lo cierto es que los ministros siguen atornillados”, destacó, lo que provocó el aplauso de los presentes en la sede partidaria.

“Hay una intención del presidente de no asumir las responsabilidades políticas en ninguno de estos casos”, aseguró Pereira.

Impuestos

En cuarto lugar, relativizó la importancia y el alcance de los anuncios tributarios realizados por Lacalle este jueves en el Parlamento. “Sobre la devolución tributaria, porque es una devolución y no una rebaja, están devolviendo lo que quitaron. Ya anunciamos que estamos de acuerdo y lo vamos a votar”, aclaró.

“Pero recordamos que durante la pandemia se aumentó el IVA para toda la población sin excepciones y se cambió la forma de ajustar el IRPF, lo que hizo que más trabajadores pagaran y que a todos les aumentara. Mucha de la gente que hoy deja de pagar es la que comenzó a pagar hace dos años. Hoy aflojan un poquito la cincha con la que habían apretado a la gente en uno de los peores momentos del país”, apuntó.

En ese sentido, dijo que “las modificaciones propuestas no implican ningún cambio sustancial ni conceptual, ni en el IRPF ni en el IASS”.

Lacalle dio ejemplos ante la Asamblea General de los beneficiados por las medidas tributarias anunciadas este jueves. “Una baja de impuestos para aquellas personas que hacen grandes esfuerzos para sostenerse económicamente y que generalmente no tienen apoyo integral del Estado por no estar en situación vulnerable. Abundan los ejemplos: una empleada doméstica que tiene que trabajar en más de un lugar, un albañil, una maestra, un policía, un sanitario. Esa es la gente de la que estamos hablando”, dijo el mandatario. Estas palabras fueron controvertidas por Pereira, que respondió: “El presidente plantea que se beneficia a las trabajadoras domésticas, pero la gran mayoría no paga IRPF porque sus salarios no llegan al mínimo”.

Además, el presidente del FA destacó el impacto de la inflación en la economía de los uruguayos. “Los precios de los productos de primera necesidad no dejan de subir y llegar a fin de mes es cada vez más difícil”, expresó.

Las reformas y la LUC

El presidente defendió en el Parlamento su gestión, la implementación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), la reforma educativa y la de la seguridad social. Pereira cuestionó cada uno de estos pilares del Gobierno.

“El Gobierno presentó una propuesta reforma jubilatoria impopular”, dijo el dirigente, y lamentó “la falta de anuncios hacia los y las jubiladas que cobran menos de 50 mil pesos”.

En el quinto punto de su exposición atacó la reforma previsional, ya que considera que “recorta también y hace más difícil el acceso a pensiones para personas con discapacidad y viudas”, y planteó que “estos cambios empiezan a regir al otro día que se apruebe la reforma y van a hacer retroceder derechos desde el primer día de su vigencia”.

El sexto punto del análisis frenteamplista puso en la mira los efectos de la LUC y ejemplificó con un crimen reciente. “La LUC muestra su peor cara la mayoría de veces que se aplica. El homicidio del Cerro es claro; no tomar nota que hace pocas horas murió un niño de 14 años por una bala en la espalda es haber perdido parte de la sensibilidad. Hay decenas de mujeres cumpliendo años de cárcel por entrar con unos gramos de marihuana a las visitas de la cárcel, lo que interpela a senadores de Gobierno que han manifestado que van a plantear una modificación a la ley. Cumplen cuatro años presas con sus hijos, la misma cantidad de años que Astesiano”, destacó Pereira.

“Eliminaron la participación de maestras y profesores en órganos de la educación y llevan adelante cambios en medio de un caos, con recorte de presupuesto, horas docentes, eliminación de grupos, plagios de programas”, sostuvo, y agregó que “es extremadamente conservador querer transformar la educación sin las maestras”.

En campaña

El séptimo punto refiere a la actividad política del mandatario, que por mandato constitucional no se puede entrometer en cuestiones políticas partidarias. “El presidente debe abandonar el modo campaña electoral y aceptar que el Frente Amplio es una fuerza profundamente democrática. Fue el querido Tabaré quien le entregó con un abrazo de celebración democrática la banda al presidente. El mismo Tabaré lo llevó a la asunción del presidente Alberto Fernández. Fue Mujica el compañero que lo acompañó a la asunción con Lula”, recordó Pereira.

“Hoy el presidente Lacalle, de la misma manera que sucedió en la conferencia de prensa durante la campaña por el no [por la derogación de 135 artículos de la LUC], actuó como un dirigente político, y no como un jefe de estado. ¡Otra vez el presidente en campaña electoral!”, lamentó.

En el octavo punto, el presidente de la coalición de izquierda aseguró que el Frente Amplio no hace política “para ganar elecciones”, sino “para cambiar el país”.

“Hemos votado todas las leyes que consideramos positivas, por mínimas que sean. Sin embargo, todas las propuestas que le hicimos al presidente no han tenido una respuesta, ni siquiera formal. Pero vamos a seguir haciendo propuestas, con seriedad y sin soberbia”, prometió.

Sobre el final del discurso, en el noveno punto, retomó y desarrolló la idea de que “el presidente presenta una ilusión desteñida por la realidad, una ilusión que se desploma ante la realidad”.

“En términos programáticos quedan claros dos proyectos de país, el progresista y el conservador. Y la gente sabe lo que es un proyecto conservador para sus vidas. Defender el proyecto progresista es lo que hará el Frente Amplio en la segunda mitad del año”, anunció Pereira.

Por último, en el punto 10, hizo referencia al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo miércoles 8 de marzo. “El Frente Amplio convoca a todas las marchas y actividades que se realizarán este día”, agregó.

“La alternativa política al modelo herrerista es el Frente Amplio. Seremos capaces de construir la victoria si actuamos con generosidad, modestia y unidad. Por Uruguay, a seguir construyendo la esperanza”, concluyó el presidente del FA.

